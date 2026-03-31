Quevedo: “Poderoso caballero es don Dinero”

No hace falta leer todo el poema para entender la idea. A Francisco de Quevedo le bastó un verso para retratar algo que, con matices, sigue igual: el dinero abre puertas, compra voluntades y cambia la forma en que se mira a las personas.

“Poderoso caballero es don Dinero”

La frase aparece en uno de sus poemas satíricos más conocidos y funciona como una radiografía directa de su tiempo. Pero también del nuestro.

El dinero como disfraz

Quevedo no hablaba del dinero como riqueza neutra. Hablaba de su poder para transformar la percepción.

En sus versos, el dinero no solo compra cosas. Compra respeto. Compra estatus. Incluso compra honra. Lo que sin él no vale, con él parece importante. Ahí está el golpe.

Porque desmonta una idea muy extendida: que el valor de las personas se sostiene por méritos propios. Que el reconocimiento es justo. Que la posición social responde a algo más que a la capacidad económica.

Quevedo lo reduce todo a una lógica incómoda: muchas veces, el dinero no acompaña al poder. Es el poder.

Una sátira que no envejece

El poeta escribe en pleno Siglo de Oro, en una España atravesada por crisis económicas, desigualdades y obsesión por las apariencias. Su mirada es crítica, mordaz, sin intención de suavizar.

Y sin embargo, la frase ha sobrevivido porque no se ha quedado en ese contexto.

Sigue funcionando porque señala algo reconocible: cómo el dinero altera las reglas. Cómo cambia la forma en que alguien es tratado. Cómo puede convertir a cualquiera en “caballero”.

Más que una crítica, un retrato

Quevedo no propone soluciones ni moraliza en exceso. Observa y exagera para que el lector vea el mecanismo. Ese es su estilo.

Utiliza el humor, la ironía y la exageración para decir algo que, en realidad, es bastante serio. El dinero no solo organiza la economía. También organiza las relaciones, la reputación y, en muchos casos, la justicia social.

Por qué la frase sigue circulando

Hay frases que se quedan porque suenan bien. Y hay otras que se quedan porque siguen siendo verdad. Esta pertenece al segundo grupo.

“Poderoso caballero es don Dinero” se repite hoy porque resume en pocas palabras una sospecha bastante extendida: que, aunque cambien las épocas, hay cosas que no cambian tanto.

Quevedo lo escribió hace siglos. Pero basta mirar alrededor para entender por qué su frase no ha perdido fuerza. Ni intención.

Aquí tienes el poema íntegro:

Madre, yo al oro me humillo;

él es mi amante y mi amado,

pues, de puro enamorado,

de contino anda amarillo;

que pues, doblón o sencillo,

hace todo cuanto quiero,

poderoso caballero

es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,

donde el mundo le acompaña;

viene a morir en España,

y es en Genova enterrado.

Y pues quien le trae al lado

es hermoso, aunque sea fiero,

poderoso caballero

es don Dinero.

Es galán y es como un oro,

tiene quebrado el color,

persona de gran valor,

tan cristiano como moro.

Pues que da y quita el decoro

y quebranta cualquier fuero,

poderoso caballero

es don Dinero.

Son sus padres principales,

y es de nobles descendiente,

porque en las venas de Oriente

todas las sangres son reales;

y pues es quien hace iguales

al duque y al ganadero,

poderoso caballero

es don Dinero.

Mas ¿a quién no maravilla

ver en su gloria sin tasa

que es lo menos de su casa

doña Blanca de Castilla?

Pero, pues da al bajo silla

y al cobarde hace guerrero,

poderoso caballero

es don Dinero.

Sus escudos de armas nobles

son siempre tan principales,

que sin sus escudos reales

no hay escudos de armas dobles;

y pues a los mismos robles

da codicia su minero,

poderoso caballero

es don Dinero,

Por importar en los tratos

y dar tan buenos consejos,

en las casas de los viejos,

gatos le guardan de gatos.

Y pues él rompe recatos

y ablanda al juez más severo,

poderoso caballero

es don Dinero.

Y es tanta su majestad

(aunque son sus duelos hartos),

que con haberle hecho cuartos,

no pierde su autoridad;

pero, pues da calidad

al noble y al pordiosero,

poderoso caballero

es don Dinero.

Nunca vi damas ingratas

a su gusto y afición;

que a las caras de un doblón

hacen sus caras baratas;

y pues las hace bravatas

desde una bolsa de cuero,

poderoso caballero

es don Dinero.

Más valen en cualquier tierra

(¡mirad si es harto sagaz!)

sus escudos en la paz

que rodelas en la guerra.

Y pues al pobre le entierra

y hace proprio al forastero,

poderoso caballero

es don Dinero.