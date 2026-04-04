Ya es oficial: la Policía confirma que a partir del 2 de abril será válido identificarse con el DNI digital en cualquier parte

Lleva un año en vigor, pero su implantación sigue siendo por el momento un proceso complicado. El DNI digital avanza en España entre problemas y alcanza esta semana un capítulo nuevo: el 2 de abril se hace obligatorio, por el Real Decreto que puso en vigor esta aplicación oficial, que el DNI digital sea verificable en todas partes.

A iniciativa de Interior, y tras una espera de dos años para armonizar el proyecto con los reglamentos europeos, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto que modernizaba la expedición del DNI para que los ciudadanos puedan llevarlo en el móvil como un documento fehaciente de identificación. El miércoles 2 de abril de 2025 el Boletín Oficial del Estado lo hizo oficial, comenzando así el uso de la aplicación MiDNI.

Ese es el nombre con que se popularizaba lo que para la Policía Nacional, internamente, sigue siendo el "Proyecto de Identidad Digital". Hasta ahora, el DNI físico español, que confecciona la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, era un modelo imitado en numerosos países del mundo. Con la nueva aplicación para móviles, España ingresaba en un reducido club de estados pioneros en la digitalización de su principal documento ciudadano, junto con Suecia, Dinamarca y Letonia.

¿Para qué sirve el DNI digital?

La primera cuestión que hay que tener en cuenta es que el DNI digital no sustituye al DNI físico. Aunque ha pasado un año desde su aprobación, sigue estando en fase de funcionamiento progresivo, por lo que es aconsejable llevar los dos para poder aprovechar el documento en todos los casos en que se requiera.

A partir de este 2 de abril, el DNI digital se podrá utilizar ya por ley al inscribirse en la recepción de un hotel, para alquilar coches, cerrar contratos comerciales, identificarse ante un notario, hacer unas escrituras, abrir una cuenta bancaria, comprar entradas o billetes de avión, enviar y recoger mercancías en Correos y otros servicios de mensajería, etc. Sin embargo, su uso todavía no está permitido en un trámite ciudadano clave: votar.

Acreditación en la mesa electoral

Una petición del PP a la Junta Electoral Central, por los riesgos que apreciaba ese partido en el uso de MiDNI a la hora de votar, culminó la pasado semana con la decisión de eliminar el DNI digital como una de las formas de acreditarse en la mesa electoral. El motivo esgrimido era que la aplicación no se consideraba suficientemente segura.

El Ministerio de Interior, por su parte, ha defendido que MiDNI es seguro, pero también ha advertido de que, a partir de este 2 de abril, es obligatorio que las adminstraciones, y también los entes privados, cuenten con lectores del QR del DNI digital para comprobar la identidad de una persona que así lo requiera.

El desconocimiento de la norma y de la aplicación, y la falta de previsión para proveer de lectores a los colegios electorales, hace que, de momento, en los comicios andaluces del próximo 17 de mayo el votante no pueda acreditar quién es con su DNI digital ante el presidente de la mesa electoral, y por tanto, este no podrá usarse como medio de identificación.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento del DNI digital es sencillo. La base de la verificación es la emisión de un código QR por parte de Interior, que es la calave electrónica que contiene la información de Mi DNI.

El código lo genera la Policía Nacional según la información que tiene en su base de datos del DNI. En el teléfono móvil del ciudadano se ve través de una aplicación, MiDNI, que se puede bajar desde las tiendas virtuales de apps de los sistemas IOS y Android. La app MiDNI es la única oficial que puede mostrar el DNI digital.

Además, se trata de un procedimiento totalmente seguro, ya que en el teléfono no permanece el DNI ni ninguno de sus datos: no está en la galería de fotos ni en la cartera de archivos. En el móvil solo está la app con la que el ciudadano conecta con la Policía. Cada vez que el usuario quiere ver su DNI o mostrárselo a otra persona, debe activar la app con un código o un detalle para reconocimiento biométrico (la cara o la huella dactilar, igual que para entrar en la app del banco) y después presionar la tecla "Mostrar tu DNI".

Ese click envía un mensaje a la Policía, y esta responde enviando un QR firmado y avalado que garantiza la autenticidad y actualización de los datos. También informa de si ese DNI está declarado como robado o extraviado. El QR solo dura 60 segundos. Es incopiable y es inútil tratar de hacerle un pantallazo: no se ve.

¿Cómo instalar el DNI digital?

Para hacer uso de este nuevo sistema de identificación, el ciudadano debe primero estar registrado ante la Policía Nacional, es decir, debe decirle a la Policía que el número de teléfono que va a proporcionar es el que se asociará a su DNI. Si el usuario tiene DNI electrónico, puede hacerlo en la dirección de internet www.midni.gob.es.

Si no tiene DNI electrónico, debe acudir a actualizar su información a las máquinas de los Puntos de Actualización de Documentación, los PAD. Hay 805 en comisarías de Policía de toda España. También se puede pedir el registro presencial ante un funcionario de policía mediante la cita previa habitual para renovar el DNI.

Una vez registrado, en segundo lugar podrá descargarse la aplicación MiDNI. Con la aplicación en el móvil, el usuario puede pulsar "Mostrar tu DNI". En ese momento, la Policía envía un primer QR y el DNI queda virtualizado.

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Con esta novedad, España da un paso más en la digitalización del Documento Nacional de Identidad, con el fin de facilitar y agilizar los trámites ciudadanos con la administración y con el resto de actores del sector público y privado.