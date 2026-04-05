Huelga en 12 aeropuertos: esto es lo que pueden reclamar los pasajeros

La huelga en aeropuertos ya está afectando a miles de pasajeros en España. Retrasos, cancelaciones y largas esperas marcan la jornada en varias ciudades clave. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recordado cuáles son los derechos de los pasajeros y cómo pueden reclamar.

La empresa Groundforce ha convocado una huelga que afecta en doce grandes infraestructuras: Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia.

Una huelga que complica los viajes

El personal de handling es esencial para el funcionamiento de los vuelos. Se encarga de tareas como la gestión de equipajes o la asistencia en pista. Por eso, la huelga en aeropuertos puede provocar desde retrasos importantes hasta cancelaciones completas.

Muchos pasajeros están viendo cómo sus planes cambian en cuestión de horas. La recomendación principal es revisar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto para evitar esperas innecesarias.

Estos son los derechos de los pasajeros

Ante una huelga en aeropuertos, los pasajeros cuentan con derechos reconocidos por la normativa europea. El primero es el reembolso del billete en caso de cancelación. Este debe realizarse en un plazo máximo de siete días.

Además, si el retraso supera las cinco horas, el pasajero también puede decidir no viajar y solicitar la devolución del dinero. Eso sí, si acepta un transporte alternativo ofrecido por la aerolínea, renuncia a ese reembolso.

L-EMV

Derecho de asistencia durante la espera

Otro aspecto clave en la huelga en aeropuertos es el derecho de asistencia. Cuando el retraso supera las dos horas, la compañía aérea debe proporcionar comida y bebida suficientes, así como facilitar comunicaciones.

Si la situación obliga a pasar la noche, la aerolínea debe cubrir el alojamiento y el transporte hasta el mismo. Este punto es especialmente relevante en momentos de alta demanda, cuando encontrar hotel puede resultar complicado.

Compensaciones económicas de hasta 600 euros

Además del reembolso, los pasajeros pueden recibir una compensación económica. En función de la distancia del vuelo, esta puede llegar hasta los 600 euros por persona.

Las cantidades varían según el trayecto, pero la huelga en aeropuertos no exime a las aerolíneas de pagar estas compensaciones, ya que no se considera una circunstancia extraordinaria si afecta a su propia organización.

Los derechos de los pasajeros no terminan en el billete. También es posible reclamar daños adicionales si se pueden demostrar. Por ejemplo, perder una conexión o una reserva importante puede dar lugar a una indemnización.

Sara Fernández

Para ello, es fundamental guardar justificantes y presentar la reclamación directamente a la aerolínea. Si no hay respuesta, se puede acudir a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Cómo reclamar paso a paso

La OCU recomienda que cualquier reclamación se haga por escrito, ya sea a través de la web de la compañía, en el aeropuerto o mediante la agencia con la que se contrató el viaje. Es importante dejar constancia de lo ocurrido y conservar toda la documentación.

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En plena huelga en aeropuertos, conocer los derechos de los pasajeros y saber cómo actuar se convierte en una herramienta clave para afrontar incidencias que pueden surgir en cualquier momento del viaje.