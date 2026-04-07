Sócrates, filósofo de la Antigua Grecia: “Solo sé que no sé nada”

Pocas frases han atravesado los siglos con tanta fuerza como la atribuida a Sócrates: “Solo sé que no sé nada". Lejos de ser una declaración de ignorancia absoluta, esta afirmación encierra una de las ideas más poderosas de la filosofía: el reconocimiento de los propios límites como punto de partida para el conocimiento.

Sócrates, considerado uno de los padres de la filosofía occidental, no dejó escritos propios. Su pensamiento nos ha llegado a través de sus discípulos, especialmente Platón, quien recogió su método basado en el diálogo y la pregunta constante. Para el filósofo ateniense, la sabiduría no consistía en acumular respuestas, sino en formular las preguntas adecuadas.

El hombre más sabio de Atenas

La célebre frase surge en el contexto de su enfrentamiento con los supuestos “sabios” de su tiempo. Tras consultar el oráculo de Delfos, que lo proclamó el hombre más sabio de Atenas, Sócrates emprendió una búsqueda para desmentirlo. Sin embargo, tras dialogar con políticos, poetas y artesanos, llegó a una conclusión reveladora: muchos creían saber lo que en realidad desconocían. Él, en cambio, era consciente de su ignorancia, y ahí residía su verdadera sabiduría.

Este enfoque dio lugar al llamado método socrático, una forma de pensamiento basada en el cuestionamiento continuo, el debate y la reflexión crítica. Su objetivo no era imponer una verdad, sino ayudar a otros a descubrirla por sí mismos, desmontando certezas aparentes y fomentando el pensamiento autónomo.

En la actualidad, esta idea sigue siendo profundamente relevante. En un mundo saturado de información, donde las opiniones se confunden a menudo con hechos, la actitud socrática invita a dudar, a contrastar y a reconocer que el conocimiento es siempre un proceso en construcción.

Lejos de ser una muestra de debilidad, admitir que no lo sabemos todo es, precisamente, el primer paso hacia el aprendizaje. Sócrates lo entendió hace más de dos mil años, y su legado sigue recordándonos que la verdadera inteligencia no está en tener todas las respuestas, sino en no dejar nunca de hacer preguntas.