Stephen Hawking, astrofísico: “La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio”

“La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio”. Con esta frase, Stephen Hawking condensó en pocas palabras una idea profunda que va mucho más allá de la ciencia: la verdadera inteligencia no consiste solo en saber mucho, sino en saber transformarse.

Hawking, uno de los físicos más brillantes del siglo XX y XXI, vivió en primera persona el significado de esa afirmación. Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) a los 21 años, los médicos le dieron pocos años de vida. Sin embargo, lejos de rendirse, adaptó su forma de trabajar, comunicarse y pensar. Su cuerpo se debilitó, pero su mente siguió explorando los misterios del universo.

Esa capacidad de adaptación es, precisamente, lo que hoy define a las personas y a las sociedades que avanzan. En un mundo marcado por la tecnología, los cambios constantes y la incertidumbre, quedarse inmóvil es casi sinónimo de retroceder. Las reglas cambian, los empleos evolucionan y las certezas se transforman en cuestión de años —a veces de meses—.

La frase de Hawking también rompe con una idea tradicional de la inteligencia como algo fijo. No es solo un rasgo que se tiene o no se tiene. Es una habilidad dinámica, que implica aprender, desaprender y volver a aprender. En este sentido, la inteligencia se acerca más a la flexibilidad que a la acumulación de conocimientos.

Además, su pensamiento conecta con una realidad cada vez más evidente: el éxito no depende únicamente del talento inicial, sino de la capacidad de evolucionar. Empresas, profesionales e incluso ciudades que saben reinventarse son las que logran mantenerse relevantes en el tiempo.

Hawking no solo estudió el universo; también dejó lecciones aplicables a la vida cotidiana. Y quizá una de las más valiosas sea esta: el cambio no es una amenaza, sino una constante. La verdadera diferencia está en cómo se responde a él.