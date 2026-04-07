Valle-Inclán, escritor: “Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos”

Ramón María del Valle-Inclán no fue un escritor más: fue un creador de universos. Nacido en 1866, este autor gallego rompió con las formas tradicionales de narrar y mirar el mundo para construir una literatura distinta, más afilada, más estética y, sobre todo, más incómoda.

Su nombre está ligado a la Generación del 98, pero su estilo fue tan singular que terminó trascendiendo cualquier etiqueta. Valle-Inclán no se limitó a contar historias: reinventó la manera de representarlas. Su gran aportación, el esperpento, consiste en deformar la realidad hasta lo grotesco para mostrar su verdadera esencia. Porque, para él, el mundo ya era de por sí absurdo; solo hacía falta mirarlo desde el ángulo adecuado.

Esa idea queda perfectamente condensada en una de sus frases más sugerentes:

Las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos

Lejos de ser una simple reflexión poética, la frase encierra una visión profunda sobre la percepción humana. Valle-Inclán entendía que la realidad no es objetiva, sino una construcción moldeada por la memoria, la emoción y la experiencia. Lo que vivimos no permanece intacto: lo reinterpretamos, lo distorsionamos, lo reconstruimos.

Y ahí está, precisamente, la clave de su obra. Sus personajes exagerados, sus escenarios deformados y su lenguaje lleno de contrastes no son caprichos estilísticos, sino una forma de decir que la verdad rara vez se presenta de forma pura. En títulos como Luces de Bohemia, el autor muestra una España decadente y caricaturizada que, en el fondo, resulta más real que cualquier retrato fiel.

Valle-Inclán entendió antes que muchos que la literatura no solo sirve para describir el mundo, sino también para cuestionarlo. Y lo hizo con una mezcla única de belleza y crudeza, de elegancia y provocación.

Hoy, su legado sigue vigente. En una época donde la percepción, la memoria y la narrativa siguen moldeando nuestra idea de lo real —desde las redes sociales hasta los relatos personales—, su advertencia resuena con fuerza: no vemos el mundo tal como es, sino tal como lo reconstruimos en nuestra mente.

Y quizá por eso, más de un siglo después, Valle-Inclán sigue siendo incómodamente actual.