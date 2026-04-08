Conferencia sectorial
Las comunidades del PP plantan al Gobierno en la sectorial sobre menores migrantes
EFE
Madrid
Todas las comunidades presididas por el PP, excepto Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se celebrará por falta de quórum, han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.
La consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha informado que no acudirá a esta reunión prevista para tratar la reubicación de menores migrantes porque considera la convocatoria de esta reunión "ilegal" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid no participará en política migratoria "temeraria" de Pedro Sánchez.
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