"Eficientar" no está en el diccionario: esta es la recomendación de FundéuRAE
La aclaración llega tras detectarse un uso creciente de ese verbo, así como de eficientizar, en noticias y textos sobre economía o administración
“Eficientar” se escucha cada vez más, sobre todo en discursos políticos o empresariales. Pero no es una opción recomendable. La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE) lo deja claro: lo preferible sigue siendo decir “hacer más eficiente”.
La recomendación llega tras detectar un uso creciente de verbos como eficientar o eficientizar en noticias y textos sobre economía o administración. Frases como “eficientar los procesos” o “eficientizar los servicios” son habituales, pero no son las más adecuadas en español estándar.
Según explica la fundación, ambos verbos están bien formados y son válidos. De hecho, eficientar tiene uso documentado en México y Centroamérica, mientras que eficientizar se emplea en países como República Dominicana. El problema no es su corrección, sino su extensión: no son mayoritarios en el español general.
Por eso, en contextos informativos o formales, la recomendación es clara: optar por la construcción tradicional. Así, en lugar de “eficientar la impartición de justicia”, lo adecuado sería “hacer más eficiente la impartición de justicia”.
Ser eficientes con el idioma
La Fundéu también recuerda un detalle que suele pasar desapercibido: la concordancia. El adjetivo debe ajustarse al sustantivo al que acompaña. No es lo mismo decir “hacer más eficiente el sistema” que “hacer más eficientes los procesos”.
El matiz puede parecer menor, pero no lo es. En un momento en el que el lenguaje económico tiende a simplificar y crear nuevos términos, la recomendación de la RAE apunta justo en sentido contrario: claridad antes que moda.
Porque no todo lo que suena moderno mejora el idioma. A veces, basta con decirlo bien.
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