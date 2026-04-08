Pete Townshend, cantante: “Espero morir antes de hacerme viejo”

Pocas frases en la historia de la música han tenido tanto recorrido como esta: “I hope I die before I get old” (“Espero morir antes de hacerme viejo”). Apenas una línea, lanzada en 1965 por The Who en My Generation, pero suficiente para resumir el malestar y la ambición de toda una generación que empezaba a hacerse oír.

En aquel momento, el mundo occidental vivía una transición silenciosa. Los jóvenes nacidos tras la Segunda Guerra Mundial crecían en un entorno más estable, pero también más encorsetado. Frente a eso, el rock se convirtió en una vía de escape. Y The Who, con Pete Townshend al frente, supo poner palabras a esa tensión.

La frase no era solo una exageración juvenil. Era, sobre todo, una declaración de intenciones: rechazar la idea de una vida predecible, marcada por normas heredadas. En lugar de aceptar ese camino, la canción proponía algo distinto: intensidad, velocidad, ruptura. No se trataba de morir joven, sino de no convertirse en aquello que criticaban.

Un himno

El impacto fue inmediato. My Generation no solo se convirtió en un himno, también consolidó a The Who como una de las bandas clave del momento. Junto a nombres como The Rolling Stones o The Beatles, ayudaron a definir el sonido —y la actitud— de los años 60. Pero mientras otros grupos exploraban el amor o la experimentación, ellos apostaron por una energía más directa, casi agresiva.

Más que una provocación, fue el grito de una generación que no quería parecerse a la anterior

Con el paso del tiempo, la frase ha cambiado de significado. Muchos de los que la coreaban en los 60 envejecieron, y la propia banda ha seguido en activo hasta el año pasado. Pete Townshend, de hecho, reconoció años después que aquella línea le parecía demasiado tajante, incluso ingenua. La vida —y el éxito— demostraron que hacerse mayor no era necesariamente traicionar el espíritu original.

Ahí está la paradoja. Lo que nació como un rechazo frontal al paso del tiempo acabó convertido en un símbolo más amplio: la necesidad de mantener una cierta actitud frente a la vida. No resignarse, no acomodarse, no perder del todo la incomodidad que empuja a cambiar las cosas.

SEXTO DÍA DEL ROCK IN RÍO /

Hoy, esa frase se cita menos como consigna literal y más como referencia cultural. Sigue apareciendo en películas, artículos o conversaciones como una forma de resumir una época en la que la juventud dejó de ser solo una etapa para convertirse en una identidad propia.

The Who no inventaron esa rebeldía, pero sí le dieron una forma reconocible. Y en esa línea, tan breve como contundente, dejaron una de las ideas más persistentes del siglo XX: vivir con intensidad, aunque luego toque convivir con lo que venga después.