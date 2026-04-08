De vuelta a la jaula o la madriguera: el fenómeno Therian pierde foco

Hace no tanto, los vídeos de jóvenes que se identificaban con animales —corriendo a cuatro patas, con máscaras o explicando su identidad— inundaban TikTok. El término Therian saltó de foros y comunidades muy concretas a millones de pantallas. Ahora, la pregunta empieza a repetirse: ¿ya ha pasado la moda? La respuesta corta es sí… y no.

El fenómeno ha perdido visibilidad. Ya no aparece con la misma frecuencia en tendencias ni genera el mismo volumen de debate. Como ocurre con muchas corrientes nacidas en redes sociales, el ciclo ha sido rápido: auge, saturación y, después, descenso. La sobreexposición, las críticas y el desgaste han hecho que muchos contenidos desaparezcan del primer plano.

TikTok fue el altavoz, no el origen

Pero eso no significa que haya terminado. El therianthropy —la identificación con animales a nivel personal o espiritual— no nació en TikTok ni depende de él. Lleva años presente en comunidades online, con foros, blogs y espacios propios. Lo que cambió fue su salto al gran público.

Las redes sociales dieron visibilidad a un fenómeno que antes no la tenía. / INFORMACIÓN

Ese salto tuvo consecuencias. Por un lado, dio visibilidad a personas que antes no la tenían. Por otro, generó polémica, incomprensión y también cierto efecto imitación. En algunos casos, el contenido se mezcló con el entretenimiento puro, lo que diluyó el significado original del término y alimentó críticas.

Fuera del escaparate

Ahora, con el foco mediático en otra parte, el fenómeno se reconfigura. Menos vídeos virales, más presencia en espacios cerrados o específicos. Un patrón que se repite con muchas tendencias digitales: cuando dejan de ser novedad, se estabilizan o se fragmentan.

Más que desaparecer, los therian han salido del escaparate. Y eso, en internet, no suele ser el final de nada, sino el paso previo a otra fase menos visible —y probablemente más fiel a lo que eran antes de hacerse virales.