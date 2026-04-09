Adif cambió en marzo por aviso "urgente" el segmento del carril de Adamuz y avisó a la jueza

Personal del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) llegó a realizar las tareas de mantenimiento de la red ferroviaria en el tramo de Adamuz la noche del día 3 al 4 de marzo, "consistentes en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 (sentido Madrid)", a "más de un kilómetro" del lugar del trágico accidente de Adamuz del 18 de enero anterior.

Estas tareas se ejecutaron después de recibir un aviso "urgente" para el cambio por el taller proveedor el día 23 de febrero, cuando la circulación por dichos carriles se reabrió el día 17 de febrero.

Al respecto, Adif comunicó el día 2 de marzo a la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba) que iba a realizar el cambio de carril, mientras que el día 4 de marzo, cuando se llevó a cabo, la jueza requirió a Adif que se abstuviera de realizar tareas que afecten a dicho tramo, sin preaviso de 15 días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización a previa autorización judicial.

Según recogen las comunicaciones entre el taller, la empresa Arcelor Mittal y personal de Adif, a las que ha tenido acceso Europa Press, el día 23 de febrero desde el taller avisaron a Arcelor Mittal que había "un problema de trazabilidad en uno de los carriles de 36 metros suministrados para las transiciones del tramo Madrid-Sevilla", concretamente "el número de colada 312592304A suministrado bajo el pedido 221318 y nota de entrega GI195776", cuyo "carril no aparece".

"En su lugar lo que aparece físicamente es el 312592104A, el cual nunca ha sido suministrado" al taller referido, de manera que desde el propio taller informan de que "el cliente exige una aclaración urgente de dicha diferencia dada la importancia del asunto".

En la respuesta de la empresa al taller el mismo lunes 23 de febrero, se expone que en relación con el carril 312592104A, los registros de Arcelor Mittal indican que "dicho rail no está incluido en la nota de entrega" del pedido al taller. "Como no podemos confirmar la certificación y, como medida preventiva, hay que reemplazar el carril afectado por esta cuestión de trazabilidad", subraya el técnico de la citada empresa, quien le pregunta al técnico del taller si está disponible a la mañana siguiente, el día 24, "para organizar la sustitución".

Ya el martes 24 de febrero, el técnico del taller le reenvió la respuesta de Arcelor Mittal a un trabajador/técnico de Adif con el que la empresa suministradora trató la incidencia y le manifestó que "al margen de donde tengan el error, la conclusión es que el carril hay que sacarlo de la vía y entiendo que de manera urgente, ya que no pueden asegurar la trazabilidad", a lo que agregó que Arcelor estaba "a la espera de instrucciones" por parte de Adif.

Así, cuatro horas después, el trabajador/técnico de Adif avisó a personal de Adif e Ineco, en un correo con el asunto 'Discrepancia carril 60E1 urgente', de la respuesta de Arcelor respecto a la barra localizada en Adamuz y "de la que faltaba por entregar el certificado de calidad", añadiendo que "no aseguran la trazabilidad, por lo que indican que hay que cambiar esa barra --las seis últimas palabras en mayúsculas--".

Un día después, el 25 de febrero, desde Arcelor enviaron un correo a Adif para "agradecer su rápida reacción a la comunicación" remitida con fecha 23 de febrero al taller, "relativa al problema de trazabilidad del carril 312592104A que no figuraba en la nota de entrega GI195776 correspondiente al pedido 221318".

"Solo podemos reiterar lo que comentamos en la reunión de esta tarde: dado que no podemos establecer una trazabilidad adecuada del carril mencionado, de acuerdo con nuestros procedimientos, nuestra única y encarecida recomendación es que sea retirado y sustituido con carácter urgente", según expresaba el mensaje, agradeciendo la "comprensión de la situación" y quedando a disposición de Adif "para apoyarles en todos los pasos necesarios para garantizar una resolución apropiada y temporánea de este asunto".

El cambio

Tras ello, el día 18 de marzo fuentes del Ministerio de Fomento confirmaron a Europa Press que "los trabajos sí se hicieron", concretamente "el cambio de un cupón de carril", como se le notificó a la jueza del Tribunal de Instancia de Montoro, que la semana anterior requirió a Adif para que informara si las actuaciones de mantenimiento que iba a realizar "fueron o no ejecutadas, y para el caso de haber sido ejecutadas informe en qué consistieron los trabajos y si existió o no acopio y/o retirada de material, lugar de ubicación/depósito y actuaciones realizadas sobre el mismo".

En este sentido, desde Adif notificaron a la jueza el día 2 de marzo que eran tareas a desarrollar "en una zona próxima al área del Puesto Banalizado de Adamuz", a la vez que señalaron que "el carril que se retire quedará debidamente custodiado en la base de mantenimiento de Hornachuelos a disposición de cualquier autoridad o investigación que lo pueda requerir".

Abstenerse de actuar en cinco kilómetros

En este caso, la jueza ha indicado, coincidiendo con el informe de la Fiscalía, que la delimitación territorial del "tramo de Adamuz" para actuar sobre él se "hace extensivo desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974". Además, explica que las tareas de mantenimiento deben entenderse como "toda actuación que implique intervención y/o alteración material sobre instalaciones o cualquier elemento material de la vía, quedando excluidas actuaciones de control, vigilancia y supervisión que resulten necesarias para garantizar la seguridad de circulación ferroviaria que no impliquen intervención material".

También, asevera que el preaviso de 15 días y la previa autorización judicial "no serán necesarios para actuaciones cuya ejecución requieran 'intervención inmediata por motivos de seguridad', cuya naturaleza impida cumplir con el plazo de preaviso, sin perjuicio de que se deberá de dar inmediata cuenta al órgano judicial, así como de los motivos que hubieran impedido en su caso la notificación previa".

Al hilo de ello, el fiscal Alejandro Izuel expone en un escrito al juzgado que "dadas las circunstancias de los hechos objeto de investigación no puede descartarse de manera absoluta la necesidad de practicar en el futuro alguna diligencia sobre el terreno". Señala que "esta circunstancia impone la necesidad de que por la Sección 2 del Tribunal de Instancia se tenga conocimiento actualizado de cualquier cuestión que pueda afectar a dicho terreno".

Ante ello, remarca que "para que ese objetivo pueda cumplirse de manera razonable es procedente que Adif como administrador de la infraestructura ponga en conocimiento con antelación suficiente del Tribunal de Instancia cualquier actuación sobre la infraestructura que suponga alteración material de elementos que componen la estructura en el marco de una delimitación espacial razonable".

Por tanto, considera que "en lo que se refiere al alcance del concepto 'tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria', es razonable requerir por el Tribunal de Instancia un preaviso por parte de Adif de toda actuación sobre la línea férrea siempre que se trate de una actuación que suponga una alteración de los elementos materiales de la vía que la componen".

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En cuanto a la delimitación territorial del tramo, el Ministerio Público ve "prudente que la necesidad de comunicación abarque desde el punto kilométrico 321,098 al 315,974, teniendo en cuenta que presumiblemente la rotura de la soldadura desencadenante del siniestro se encuentra en el punto kilométrico 318,681".