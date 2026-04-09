Francis Bacon, filósofo: “El conocimiento es poder”.

“El conocimiento es poder”. Pocas frases han tenido tanto recorrido y siguen siendo tan actuales como esta. Su autor, Francis Bacon, no la entendía como una simple afirmación intelectual, sino como una declaración de intenciones: saber debía servir para actuar.

Bacon (22 de enero de 1561– 9 de abril de 1626), de quien hoy se cumplen 400 años de su muerte, fue filósofo, político, abogado, escritor y uno de los grandes impulsores del pensamiento moderno. Vivió en una época en la que Europa empezaba a cuestionar las verdades heredadas y a mirar hacia la observación y la experiencia como nuevas fuentes de conocimiento.

La observación, la experimentación y el análisis

Su gran aportación fue precisamente esa: romper con la idea de que la verdad se encontraba solo en los libros antiguos o en la autoridad de los clásicos. Para Bacon, el conocimiento debía construirse a partir de la realidad, mediante la observación, la experimentación y el análisis.

La frase “el conocimiento es poder” encaja perfectamente en esa visión. No se refiere al poder político o al dominio sobre otros, sino a algo más profundo: la capacidad de comprender la naturaleza para transformarla. En su pensamiento, saber no era acumular datos, sino generar herramientas para mejorar la vida humana.

De hecho, Bacon veía la ciencia como un instrumento práctico. Creía que el progreso dependía de aplicar el conocimiento a problemas concretos: desde la medicina hasta la tecnología. En ese sentido, anticipó la mentalidad científica que siglos después marcaría la modernidad.

Reconocer los sesgos

También fue crítico con los errores del pensamiento humano. Identificó lo que llamó los “ídolos”, prejuicios o ideas falsas que distorsionan nuestra forma de entender el mundo. Para avanzar, decía, primero hay que reconocer esos sesgos.

Su vida, sin embargo, no estuvo exenta de sombras. Ocupó cargos políticos importantes en Inglaterra, pero cayó en desgracia acusado de corrupción. Aun así, su legado intelectual ha resistido el paso del tiempo.

Hoy, en una era dominada por la información, la frase adquiere nuevos matices. Nunca hemos tenido tanto acceso al conocimiento, pero la cuestión sigue siendo la misma que planteaba Bacon: qué hacemos con él.

Porque, al final, su idea no era acumular saber, sino utilizarlo. Y en esa diferencia, más de cuatro siglos después, sigue estando la clave.