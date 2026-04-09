Mónica García dice que los médicos "ya no tienen más excusas" para desconvocar la huelga y afea su actitud de "bloqueo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, cree que los sindicatos médicos "ya no tienen más excusas" para desconvocar la huelga que mantienen en protesta por el Estatuto Marco. Así lo ha señalado antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este jueves de forma online y en el que se abordarán todos los puntos postergados en el anterior encuentro con las comunidades, que tuvo lugar antes de Semana Santa. Entonces, se trató de forma monotemática el impacto de la huelga de los médicos. García acusa a los sindicatos de mantener una actitud de "bloqueo" que ha evitado la desconvocatoria de la huelga, cuyos próximos paros están previstos del 27 al 30 de abril.

"Los sindicatos médicos se han desconectado de las reivindicaciones de los profesionales", así como de sus "legítimos malestares" ha señalado la ministra tras "la no reunión" que tuvo lugar el miércoles con el Comité de Huelga. Un encuentro que ni llegó a celebrarse tras rechazar los sindicatos la mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), una figura independiente acordada en el anterior Consejo Interterritorial para desencallar el conflicto.

La titular de Sanidad ha indicado que la presidenta de la POP, Carina Escobar, "se quedó sola en una sala" este miércoles, tras la negativa del Comité a sentarse a negociar y ha afeado la actitud de los sindicatos. "Los profesionales quieren avanzar, quieren acelerar esos procesos de cambio y de mejora de sus condiciones laborales y son los propios sindicatos médicos los que están echando el freno y están bloqueando las posibles negociaciones y los posibles acuerdos", ha manifestado.

El conflicto

"Los profesionales no necesitan que los sindicatos se levanten de una mesa o no se sienten o bloqueen o pongan el conflicto como el centro", ha dicho. "Creo que hay una profunda frustración y decepción porque no podamos seguir avanzando" y "creo que está en el espíritu de las comunidades autónomas, no de todas, pero podría decir de la mayoría, que quieren remar a favor de solucionar el conflicto, porque parte del conflicto también parte de las competencias de las comunidades autónomas", ha explicado.

"Hay comunidades autónomas que ya están, no solamente negociando con los sindicatos médicos de su autonomía, que están solucionando y ya poniendo en marcha algunas de las medidas que contempla el Estatuto Marco", ha añadido y ha enfatizado que "está en la voluntad de pacientes, del Foro de la Profesión Médica, del Ministerio, de comunidades, que se resuelva este conflicto".

"Seguir insistiendo"

Pese a ello, García ha asegurado que su departamento va "a seguir insistiendo". "Les hemos convocado nuevamente el lunes", y si es necesario, "el martes, el miércoles, el jueves y el viernes". Todo "hasta que se desconvoque este conflicto". "He estado en muchas mesas de negociación, a ambos lados", y la actual "es la actitud más bloqueadora", ha confirmado. "Yo no lo he visto esto nunca", ha insistido, destacando, por ello, que "ya no hay más excusas para desconvocar una huelga que está motivada en elementos que ya están resueltos" y "acordados con los sindicatos y con el resto de la profesión médica".

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen este jueves en un Consejo Interterritorial extraordinario para abordar un amplio orden del día, con 30 puntos, que incluye el manual de buenas prácticas de la eutanasia para "aprender de la experiencia de estos años, agilizar el procedimiento y dar seguridad jurídica y procedimental a los pacientes y los profesionales", ha explicado la ministra.