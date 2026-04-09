Pedro Sánchez nos recomienda Pesadillas

Un gesto en redes sociales puede marcar la diferencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recomendado la canción ‘Pesadillas’, del grupo mallorquín Cora Yako, dentro de su selección de favoritos culturales compartida en Instagram y TikTok.

La mención supone un impulso para una banda emergente del panorama indie español, que acaba de publicar su último trabajo, Mil pequeños cortes. El álbum, lanzado el pasado 20 de marzo, reúne 11 canciones que exploran temas como la ciudad, el amor, la soledad o la nostalgia, definidas por el grupo como “instantáneas emocionales de toda una generación”.

El reconocimiento institucional llega en un momento clave para la banda. Apenas unos días antes, el 27 de marzo, lograron colgar el cartel de aforo completo en el Teatro Eslava de Madrid, en el arranque de su nueva gira.

Un impulso inesperado en redes

La recomendación de Sánchez no es menor. Su perfil en redes sociales cuenta con millones de seguidores, lo que convierte cualquier mención en una plataforma de gran visibilidad, especialmente para artistas independientes.

Para Cora Yako, este respaldo se suma al crecimiento que ya venían experimentando en la escena indie, donde se han consolidado como uno de los nombres a seguir.

Próximas fechas de la gira

La banda continuará su gira en las próximas semanas con paradas en varias ciudades:

Barcelona (24 de abril)

(24 de abril) Valencia (8 de mayo)

Además, tienen prevista su participación en el Mobofest, el festival independiente del Pla de Mallorca, el próximo 24 de julio.

Con un nuevo disco recién estrenado, conciertos con buena acogida y ahora el respaldo inesperado del presidente, Cora Yako se sitúa en uno de los momentos más visibles de su trayectoria.