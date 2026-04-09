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Consejo Interterritorial de Salud

Sanidad y las autonomías actualizan los protocolos para prevenir las caídas, que provocan 12 muertes al día

El documento aprobado prevé reforzar la detección precoz de personas con fragilidad y riesgo en Atención Primaria, las farmacias y los centros sociosanitarios

Una paciente hace rehabilitación tras una caída en el Servicio de Rehabilitación del CAP Vila Olímpica del Parc Sanitari Pere Virgili

Una paciente hace rehabilitación tras una caída en el Servicio de Rehabilitación del CAP Vila Olímpica del Parc Sanitari Pere Virgili / Irene Vilà Capafons / EPC

Patricia Martín

Madrid

Debido al envejecimiento de la población española, las caídas superaron en 2023 a los suicidios como primera causa de muerte externa, es decir, no causada por una enfermedad. En el 2024 fallecieron 4.450 personas debido a caídas accidentales, es decir, 12 al día, por encima de los 3.953 suicidios. A ellos se suma los cientos de personas que se caen y sufren fracturas u otras lesiones pero el desenlace no acaba en la muerte. De hecho, en torno al 30% de los mayores de 65 años sufre al menos una caída al año y entre el 5% y el 10% con fractura. Y cerca de cuatro de cada diez personas que se rompen la cadera no recupera su nivel funcional previo.

Se trata, por tanto, de un reto sanitario y social de primer orden, que Sanidad y las autonomías buscan paliar con la 'actualización del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor' que ha sido aprobado este jueves en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Según ha explicado el Ministerio de Sanidad al término del encuentro, "el documento integra la evidencia científica más reciente y consolida un modelo de abordaje conjunto de la fragilidad y las caídas, dos de los principales factores asociados a la pérdida de autonomía y al incremento de la dependencia en las personas mayores".

El nuevo protocolo se enmarca en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027 y la meta es que al menos el 50% de las autonomías lo hayan incorporado en 2027. Para comprobar su ejecución, Sanidad hará evaluaciones periódicas de su implantación y del impacto en la salud y la autonomía de las personas mayores.

La fragilidad

En concreto, el documento establece que la fragilidad y las caídas se aborden de manera conjunta, reconociendo por primera vez en una estrategia de estas características su interrelación e impacto en la pérdida de capacidad funcional. En el creciente contexto de envejecimiento, la fragilidad afecta al 18% de la población mayor de 65 años, pero aumenta con la edad hasta casi afectar al 40% de los octogenarios, con más frecuencia en las mujeres.

Ante ello, el nuevo protocolo refuerza la detección precoz de la fragilidad mediante la captación activa de personas mayores de 70 años en Atención Primaria, los centros sociosanitarios, las farmacias y los servicios sociales. Además, el nuevo marco incorpora una estratificación en cuatro niveles de riesgo (bajo, medio, alto y muy alto), con el fin de adaptar las intervenciones y el seguimiento de cada persona.

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El documento propone que las terapias sean multidisciplinares e individualizadas, incluyendo ejercicio físico, recomendaciones nutricionales, revisión de la medicación y de los riesgos en el hogar, en el marco de la valoración geriátrica integral. Asimismo, el modelo refuerza la coordinación entre niveles asistenciales y sectores, con el fin de ofrecer una atención integrada.

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