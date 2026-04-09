Sanidad retira una crema solar SPF 50 por contener una sustancia prohibida.

El Ministerio de Sanidad ha ordenado la retirada inmediata de un lote de crema solar tras detectarse la presencia de una sustancia prohibida en su composición. Se trata del producto Agrado SPF 50, en formato tubo de 100 ml, cuyo lote afectado es el 41997300.

La alerta ha sido emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que ha confirmado la presencia de benzofenona, un compuesto cuya utilización está prohibida en productos cosméticos según la normativa europea vigente.

Aunque la sustancia no se habría añadido de forma intencionada, sino como una impureza, la concentración detectada supera lo que se considera técnicamente inevitable. Por ello, Sanidad advierte de que puede comprometer la seguridad del producto.

Retirada en marcha y devolución del producto

La empresa responsable ya ha iniciado el proceso de retirada de las unidades en puntos de venta, así como la recuperación de los productos adquiridos por los consumidores. Las autoridades recomiendan a quienes tengan este lote en casa no utilizarlo y consultar los canales de devolución.

Agrado SPF 50, en formato tubo de 100 ml / Agradocosmetic.com

La detección del problema no se produjo en España, sino en el marco de un proyecto europeo de vigilancia del mercado. Fueron las autoridades de Croacia las que, tras analizar el producto, identificaron la presencia de benzofenona.

Qué es la benzofenona y por qué está prohibida

La benzofenona es una sustancia que puede aparecer como subproducto en algunos procesos químicos, pero cuya presencia en cosméticos está restringida por el Reglamento (CE) 1223/2009 debido a posibles riesgos para la salud.

La AEMPS ya ha trasladado la alerta a las comunidades autónomas para garantizar su difusión y control en todo el territorio.

Un aviso en plena temporada de sol

La retirada se produce en un momento clave, con la llegada del buen tiempo y el aumento del uso de protectores solares. Por eso, Sanidad insiste en la importancia de comprobar el lote de los productos y seguir siempre las recomendaciones oficiales.

El mensaje es claro: no todos los productos son iguales, y en cuestiones de salud, incluso una impureza puede marcar la diferencia.