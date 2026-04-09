Otro seguro más para el coche: ahora para hacer frente a hackeos, clonación de llaves y bloqueos
El RACE lanza CiberAuto tras detectar que más del 84% de los conductores teme sufrir ataques digitales en vehículos cada vez más conectados
El coche ya no es solo un motor, ruedas y volante. En plena era de la digitalización, se ha convertido en un dispositivo conectado, con software, aplicaciones y sistemas remotos que, además de facilitar la conducción, abren la puerta a nuevos riesgos: los ciberataques.
Ante este escenario, el Real Automóvil Club de España (RACE) ha lanzado RACE CiberAuto, un seguro específico pensado para proteger a los conductores frente a amenazas digitales que, hasta hace poco, parecían ciencia ficción.
Un miedo creciente entre los conductores
El origen de esta iniciativa está en la preocupación detectada entre los propios usuarios. Según el Observatorio de Conductores del RACE, el 84,5% de los automovilistas reconoce inquietud ante la posibilidad de sufrir un ciberataque vinculado a su vehículo.
Y no es para menos. El avance tecnológico ha transformado el coche en un sistema complejo, donde la conectividad es una ventaja… pero también un punto vulnerable.
De bloquear el coche a clonar llaves
Los riesgos que cubre este nuevo seguro ya forman parte de la realidad actual. Entre ellos destacan:
- Bloqueo remoto del vehículo
- Clonación de llaves digitales
- Ataques al software del coche
- Acceso no autorizado a sistemas del vehículo
Para hacer frente a estas amenazas, CiberAuto ofrece asistencia técnica especializada, recuperación del acceso al coche tras ataques, reembolso de gastos derivados de incidentes digitales y asesoramiento jurídico en caso de ciberdelito.
Además, incluye un sistema de monitorización preventiva, capaz de detectar posibles amenazas antes de que se materialicen.
Un complemento al seguro tradicional
Una de las claves del producto es que no sustituye al seguro habitual, sino que lo complementa. Puede contratarlo cualquier conductor o motorista, sin necesidad de cambiar de aseguradora ni ser socio del RACE.
El precio parte de 19,99 euros al año para socios y 24,99 euros para no socios, lo que lo sitúa como una opción accesible dentro del creciente mercado de la ciberseguridad.
Tecnología y colaboración en la nueva movilidad
El lanzamiento se apoya en el acuerdo del RACE con Lazarus Technology, empresa especializada en ciberseguridad, que aporta capacidades de detección y respuesta ante amenazas digitales.
No es la primera apuesta tecnológica del club. El RACE recuerda que ya en 2014 incorporó inteligencia artificial a la asistencia en carretera, y ahora da un paso más al trasladar esa innovación al ámbito de la protección digital.
El coche del futuro… ya está aquí
La aparición de seguros como CiberAuto refleja un cambio de paradigma: el automóvil ya no solo necesita revisiones mecánicas, sino también protección digital.
En un entorno donde los vehículos son cada vez más inteligentes, la pregunta ya no es si pueden ser atacados, sino cuándo y cómo protegerse frente a ello.
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