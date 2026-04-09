Thomas Peterffy, multimillonario: "Como sociedad, estamos mejor cuanto antes sepamos todo lo que se pueda saber”

Thomas Peterffy, multimillonario fundador y presidente de Interactive Brokers Group Inc., tiene una respuesta a las preocupaciones sobre el uso de información privilegiada que afectan a los mercados de predicción: dejar de intentar impedirlo, por el bien de la sociedad.

Los inversores han estado expuestos a este tipo de prácticas desde el origen de los mercados. No solo es inútil tratar de evitarlas, sostiene, sino que los activos alcanzan su precio correcto más rápido cuando ocurren.

“Estoy a favor de no tener ninguna norma contra el uso de información privilegiada. Me gustaría que toda la información estuviera disponible en cuanto lo esté”, dijo sobre todos los mercados —no solo los de predicción— en una entrevista en el pódcast Odd Lots de Bloomberg. “Porque, como sociedad, estamos mejor cuanto antes sepamos todo lo que se pueda saber”.

Sus comentarios llegan en medio de un renovado impulso de legisladores y reguladores para combatir estas prácticas tras una serie de operaciones rentables y sospechosamente oportunas en mercados de predicción como Polymarket. Esta misma semana, nuevas apuestas sobre un alto el fuego entre EE. UU. e Irán generaron dudas sobre si los participantes estaban operando con información privilegiada. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) señaló recientemente que usará sus competencias para abordar este problema ante el aumento de inquietudes por apuestas dudosas.

La postura de Peterffy resulta especialmente llamativa porque su empresa gestiona su propia plataforma de apuestas sobre eventos, ForecastEx, que permite a los clientes apostar sobre elecciones, el clima o resultados económicos. Algunos defensores de estos mercados han señalado que pueden servir para aflorar información privilegiada, aunque esa idea ha perdido apoyo a medida que aumenta el escrutinio. Polymarket y Kalshi han anunciado recientemente medidas para combatir el comercio ilegal.

“¿Por qué no eliminar las restricciones y dejar que la información salga lo antes posible?”

Peterffy, pionero influyente del trading automatizado y de los mercados modernos, puso como ejemplo hipotético un anuncio de fusiones y adquisiciones: “las secretarias, los abogados, todo el mundo lo sabe. Van a casa, se lo cuentan a sus parejas… Así que al final siempre se filtra”, afirmó, añadiendo: “¿Por qué no eliminar las restricciones y dejar que la información salga lo antes posible?”.

Su argumento se basa en que los actores deshonestos ya aprovechan la información privilegiada. Si las noticias se hacen públicas antes, los “tiburones” tendrán menos oportunidades de beneficiarse. Quienes quieran proteger la información, sostiene, deberían hacerlo por su cuenta.

“No confíes en las leyes nacionales para protegerte”, dijo. “Protégete tú mismo”.

Peterffy, que según la lista Forbes de multimillonarios de 2026, ocupa el puesto número 23 del mundo con una fortuna ronda los 82.900 millones de dólares, expuso esta postura incluso reconociendo que él mismo fue víctima de un posible uso de información privilegiada. A finales de los años 70, como operador de opciones, vendió opciones de compra fuera de dinero sobre DuPont pensando que había hecho un buen negocio —“un mes de beneficios” en cuestión de minutos—. Pero pronto descubrió que la empresa había tenido un gran trimestre y sus acciones abrieron “muy, muy al alza”.

“Fue traumático. Perdí 90.000 dólares y fue horrible”, recordó. “Pero aun así sigo pensando que lo mejor que podríamos hacer con la información privilegiada es hacer que las noticias salgan lo antes posible y olvidarnos de perseguir a la gente”.