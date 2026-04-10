"Las imágenes de la Luna se han grabado en un estudio": Artemis provoca un resurgir de la conspiranoia y el negacionismo del alunizaje

El despegue del primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de medio siglo ha provocado un inesperado resurgir de teorías conspirativas y de un negacionismo del alunizaje que parecía haber quedado relegado a décadas pasadas. En estos días, mientras cuatro astronautas emprendían una misión inédita hacia la cara oculta del satélite, en redes sociales han proliferado miles de mensajes cuestionando la autenticidad de la misión, asegurando que el viaje está siendo grabado en un estudio cinematográfico y que las fotografías que han difundido están generadas con inteligencia artificial. Son muchos los que, en esta línea, argumentan que esta misión no es más que una nueva versión de lo que consideran la "farsa" del programa Apolo. "Este tipo de teorías no parten solo de la ignorancia sino que, a veces, son fruto de mecanismos mentales que nos llevan a conclusiones erróneas. Como la necesidad de sentirse especial, de formar parte de un grupo selecto y de entender una "verdad" que los demás no ven", explica el psicólogo Ramón Nogueras, autor de 'Por qué creemos en mierdas' (Editorial Kailas).

Según explica Nogueras en una entrevista con EL PERIÓDICO, lejos de ser un fenómeno puramente irracional, las creencias en teorías de la conspiración como "los falsos viajes a la Luna" parten de los mismos mecanismos cognitivos con los que evaluamos la información en nuestro día a día. Por lo general, las personas tendemos a aceptar como cierto aquello que nos resulta plausible, es decir, lo que encaja con nuestra experiencia previa y nuestra intuición sobre cómo funciona el mundo.

Para algunas personas sin conocimientos técnicos, la idea de viajar hasta la Luna puede parecer menos verosímil que la posibilidad de que un gobierno manipule imágenes con fines propagandísticos. A este primer filtro se le pueden sumar factores como el sesgo de confirmación, que nos lleva a buscar información que refuerce lo que ya pensamos. O la tendencia a sobreestimar nuestro propio conocimiento. O la aparición de voces que se presentan como expertos y que afirman con certeza tener pruebas de que las misiones lunares son una farsa.

"Este tipo de teorías no parten solo de la ignorancia sino que, a veces, son fruto de mecanismos mentales que nos llevan a conclusiones erróneas. Como la necesidad de sentirse especial, de formar parte de un grupo selecto y de entender una "verdad" que los demás no ven" Ramón Nogueras — Psicólogo

El altavoz de las redes sociales

El periodista Luis Alfonso Gámez explica que ya en los años 60, coincidiendo con el arranque del programa Apolo, ya existían voces que negaban la veracidad de la llegada del ser humano a la Luna. Aunque por aquel entonces se trataba de teorías minoritarias, difundidas tan solo en ciertos grupos y con una menor capacidad de difusión. Ahora, en cambio, el escenario es muy distinto. Según señalan varios estudios, las redes sociales han proporcionado un altavoz sin precedentes a este tipo de discursos, amplificando su alcance mucho más allá de lo que ocurría en el pasado. Varias investigaciones, además, han mostrado que los propios algoritmos de recomendación tienden a impulsar contenidos falsos o sensacionalistas, ya que estos generan mayores niveles de interacción al provocar reacciones emocionales intensas en los usuarios. Este mecanismo estaría contribuyendo a multiplicar el impacto de las teorías conspirativas en el entorno digital y a viralizar todas aquellas voces que enarbolan estas ideas.

Varios estudios han demostrado que los algoritmos tienden a impulsar contenidos falsos o sensacionalistas, ya que estos generan mayores niveles de interacción al provocar reacciones emocionales intensas en los usuarios

Más allá de estos mecanismos cognitivos, Nogueras explica que las teorías conspirativas también cumplen una función psicológica clave para los seres humanos como es el ofrecer respuestas simples a situaciones complejas. La ciencia, por lo general, suele ofrecer relatos complejos, llenos de matices y no siempre fáciles de entender. Las conspiraciones, en cambio, proporcionan historias cerradas, coherentes y con un punto de espectacularidad. A esto se le suma que, en la mayoría de casos, estos relatos de la conspiración suelen girar en torno a amenazas como la existencia de élites que engañan y gobiernos que ocultan información y eso, a su vez, conecta con la necesidad de sentirse alerta y protegido. "El relato científico sobre los viajes a la Luna es complejo porque entremezcla factores científicos, técnicos, políticos y hasta un contexto histórico que no siempre es tan fácil de entender cómo casan tantas voces. El negacionismo del alunizaje, en cambio, parte de la premisa de que todas las instituciones mienten y que solo una pequeña élite ha sido capaz de descifrar el engaño", afirma el psicólogo.

El anhelo por "sentirse especial"

Uno de los factores clave para entender este fenómeno es el componente social. Creer en una teoría conspirativa no solo implica aceptar una explicación alternativa sino también formar parte de un grupo que se percibe a sí mismo como minoritario y privilegiado. "Cuando alguien adopta estas creencias, suele hacerlo dentro de comunidades donde esa visión se refuerza y se comparte, lo que genera una fuerte cohesión. Al tratarse además de grupos relativamente reducidos, el refuerzo de grupo es todavía mayor", explica Nogueras. En ese contexto, la idea de poseer un conocimiento oculto o inaccesible para la mayoría alimenta un sentimiento de superioridad frente al resto, visto como engañado o manipulado. Esta identidad compartida también protege al individuo de la crítica externa ya que cuestionarla puede interpretarse como un ataque al propio grupo y, en última instancia, a la identidad personal de quien la sostiene.

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La idea de poseer un conocimiento oculto o inaccesible para la mayoría alimenta un sentimiento de superioridad frente al resto, visto como engañado o manipulado

Es por eso que, según explica Nogueras, estas creencias son especialmente resistentes al cambio. "Desmontar una teoría de la conspiración no implica únicamente presentar información contraria sino cuestionar una visión del mundo en la que la persona ha invertido tiempo, energía y, en muchos casos, una parte importante de su identidad", afirma el psicólogo, que argumenta que "rebatir este tipo de creencias con datos puede percibirse como una amenaza personal más que como un simple cruce de información". "Es muy difícil que un negacionista abandone su creencia si eso implica reconocer un error y renunciar a un marco interpretativo que da sentido a lo vivido, a la pertenencia a un grupo y a una forma concreta de entender el mundo", esgrime el especialista, quien, en última instancia, sostiene que la única forma de convencer a un negacionista radical es tener una conversación pausada, sin juzgar y en la que sea el mismo individuo quien se dé cuenta de las contradicciones de su relato.