Los dermatólogos coinciden: "No hagas nunca esto ante una quemadura solar"

Las quemaduras solares siguen siendo uno de los problemas más frecuentes durante los meses de buen tiempo. Basta una exposición prolongada sin protección para que la piel reaccione con enrojecimiento, dolor e incluso ampollas. Pero más allá de las molestias inmediatas, los especialistas recuerdan que una mala gestión de estas lesiones puede empeorar la situación.

Lo primero que recomiendan los expertos es actuar rápido para aliviar la piel. Aplicar frío es fundamental: una ducha con agua fresca o el uso de compresas frías ayuda a reducir la inflamación y la sensación de calor. Eso sí, advierten de no usar hielo directamente sobre la piel, ya que podría agravar la lesión.

La hidratación

La hidratación es otro pilar clave. Tras una quemadura, la piel pierde agua con facilidad, por lo que es recomendable utilizar cremas calmantes, especialmente aquellas que contienen aloe vera o soja. Aplicarlas sobre la piel ligeramente húmeda mejora su efecto, ayudando a retener la humedad y favorecer la recuperación.

Además, no solo hay que hidratar por fuera. Beber más agua de lo habitual es esencial, ya que las quemaduras solares provocan un desplazamiento de líquidos hacia la superficie de la piel, lo que puede aumentar el riesgo de deshidratación.

No tocar las ampollas

Uno de los errores más comunes es manipular las ampollas. Los dermatólogos insisten: no deben reventarse. Estas actúan como una barrera natural frente a infecciones. En caso de que se rompan por sí solas, lo adecuado es limpiar la zona con agua y jabón suave y protegerla con un producto como la vaselina.

También conviene evitar ciertos productos que pueden empeorar la irritación. Sustancias con alcohol, perfumes o remedios caseros como el vinagre no son recomendables, ya que pueden intensificar el daño cutáneo.

No exponerse más al sol

Otro punto clave es no volver a exponerse al sol mientras la piel se recupera. Este proceso puede durar entre tres y siete días, dependiendo de la gravedad de la quemadura. Durante ese tiempo, lo ideal es cubrir la zona afectada con ropa o, directamente, evitar la exposición solar.

Más allá de los cuidados posteriores, los dermatólogos recuerdan que la mejor estrategia sigue siendo la prevención: usar protector solar adecuado, reaplicarlo cada dos horas, evitar las horas centrales del día y proteger especialmente las zonas más sensibles.

Porque, aunque una quemadura pueda parecer algo puntual, sus efectos pueden acumularse con el tiempo y aumentar el riesgo de problemas más serios en la piel. Por eso, actuar bien desde el primer momento marca la diferencia.