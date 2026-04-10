F. Scott Fitzgerald, escritor: "Así seguimos adelante, botes contra la corriente, empujados sin cesar hacia el pasado"

F. Scott Fitzgerald es uno de esos autores que no solo escribieron sobre su tiempo, sino que lo encarnaron. Figura clave de la llamada “Generación Perdida”, su literatura capturó como pocas el espíritu de los años veinte en Estados Unidos: una mezcla de euforia, ambición, lujo y, en el fondo, una profunda insatisfacción.

Su novela más célebre, El gran Gatsby (1925), de cuya publicación se cumplen justo hoy, 9 de abril, 101 años, se ha convertido en un símbolo universal del llamado sueño americano. A través de la figura de Jay Gatsby, Fitzgerald retrata a un hombre que lo tiene todo —riqueza, fiestas, poder— pero que sigue persiguiendo algo que siempre parece escaparse.

En una de sus frases más conocidas, el autor dejó claro ese desencanto:

Así seguimos adelante, botes contra la corriente, empujados sin cesar hacia el pasado

Esta línea, que cierra El gran Gatsby, resume de forma magistral una de las obsesiones centrales de su obra: la imposibilidad de dejar atrás el pasado y la tendencia humana a idealizarlo.

Entre el éxito y la caída

Fitzgerald alcanzó la fama muy joven con A este lado del paraíso (1920), una novela que lo convirtió en portavoz de toda una generación. Su vida, junto a su esposa Zelda, fue durante años un reflejo de ese mundo que describía: fiestas, excesos y notoriedad social.

Sin embargo, tras ese brillo se escondían problemas económicos, dificultades personales y una progresiva caída en el alcoholismo. A medida que avanzaban los años, el éxito literario se fue apagando, y Fitzgerald terminó trabajando en Hollywood como guionista, lejos del prestigio que había tenido.

Murió en 1940, con solo 44 años, convencido de que su obra había sido olvidada.

Un legado que no dejó de crecer

Paradójicamente, fue después de su muerte cuando su figura empezó a ser reivindicada. Hoy, Fitzgerald es considerado uno de los grandes nombres de la literatura del siglo XX, y El gran Gatsby figura entre las novelas más importantes de todos los tiempos.

Su capacidad para retratar el deseo, la ambición y la fragilidad humana sigue conectando con lectores de todas las generaciones. Porque, en el fondo, su mensaje sigue vigente: el éxito no siempre llena el vacío, y el pasado, por mucho que se persiga, nunca vuelve a ser el mismo.