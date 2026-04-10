Mantillas y nazarenos

Unos lo hacen por devoción, otros por penitencia. O por agradecimiento, por tradición, por «empeño» familiar, porque van tus amigos y no te vas a quedar solo en el bar esperando que terminen, porque se ha puesto de moda o porque buscas la fe. La cuestión es que en la Semana Santa de Alicante participa cada vez más gente. Algunos presidentes de hermandades y también políticos deben tener guardado en su casa un avatar para que los reemplace de vez en cuando, porque los he visto todos los días, todos, procesionando. Y cansa. Y se pasa frío, pero ahí han estado, al pie del trono.

Guardada ya la mantilla y la teja, puedo confirmar que la ciudad ha estado a reventar, y la he vivido desde dentro, procesionando, y como una espectadora más. Calles abarrotadas en las que cabía el trono apurado, y muchas caras de asombro de tantos turistas extranjeros grabándolo todo como si no hubiera un mañana, y alucinando cuando se acercaba un penitente y les ponía algo en la mano… ¡Miraban los caramelos como si les hubieran dado material radiactivo!

Santiago Linares, técnico del Archivo Municipal, explicó la parte dedicada a Emilio Varela. / Adrián Sánchez Reina

Cada procesión es la mejor para sus cofrades, pero, de lo más bonito, la procesión de Jesús Triunfante, por la participación de tantas cofradías y comisiones de hogueras. Precioso ver cómo llevaban el paso los integrantes de diferentes hermandades, mezclados con sus vestas de distintos colores, bailando el trono al unísono al ritmo de la música. Una unión y un compañerismo que no entiende de matices, sólo de aunar esfuerzos para una vivencia común… ¡Ya que fuera así en otro orden de cosas…!

Varela y Esplá: otra visión

Cualquier conmemoración es una buena excusa para poner en valor la trayectoria y el legado de personajes ilustres de Alicante. El Archivo Municipal ha aprovechado el 75 y el 50 aniversario del fallecimiento de Emilio Varela y Óscar Esplá, respectivamente, para sacar a la luz parte de la documentación que atesora sobre ambos. Lo que más llama la atención de esta pequeña pero interesantísima exposición que se puede visitar hasta el 24 de mayo es conocer algunos aspectos poco conocidos sobre ambos, como nos explicaron la archivera Susana Llorens y el técnico Santiago Linares. Por ejemplo, que Esplá, cuando se expatrió a Bélgica en 1936, trabajó como periodista musical para Le Soir. Además, por su formación como ingeniero industrial, la UNESCO le encargó un estudio para definir el diapasón único universal. Y, por si fuera poco, la ONU lo seleccionó, junto con los mejores compositores del mundo, para escribir una obra conmemorativa con ocasión del centenario de la muerte de Chopin.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, escuchando las palabras de la archivera Susana Llorens sobre Oscar Esplá. / Adrián Sánchez Reina

Respecto a Varela, la exposición muestra el boceto que regaló a la hoguera del barrio de Santa Cruz en 1934, cuando se enteró que no tenían dinero para plantar, y también un precioso cartel original de las Fiestas de Agosto de 1926, que contemplaron en la inauguración la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali; Cristina Martínez, directora del Instituto Gil Albert; Francisco Martín Irles, decano del colegio de Filosofía y Letras; María Dolores Iglesias, coordinadora del Grupo Sociedad y Cultura del Ateneo; el biznieto de Rafael Altamira, Javier Ramos; Javier Gallud, gestor del archivo de la Fundación Mediterráneo; Mayte Agüero, Fernando García, Juan de Mata Moncho, Sento Acosta, Iñaki Malluguiza o Encarnación Varela.

Pintura de altura

Eso fue lo que comentó Alberto Ramos, el siempre amable responsable de sala del Teatro Principal, cuando vio la exposición del salón de primavera de los artistas del Ateneo ubicada, por primera vez en sus cuarenta y dos ediciones, en el hall de este emblemático espacio. La directora del Principal (sonríe con resignación cada vez que le volvemos a preguntar que cuándo van a empezar las obras de rehabilitación), María Dolores Padilla, estaba encantada de colaborar con el Ateneo para que esta exposición, que se mantendrá hasta el próximo 11 de junio la puedan disfrutar todos los que acudan a ver una obra teatral.

La directora del Teatro Principal, María Dolores Padilla y la del Ateneo de Alicante, Maribel Berna. / INFORMACIÓN

Más encantada todavía la incansable y locuaz (en esta ocasión fue muy comedida en su intervención, como ella misma anunció entre las risas incrédulas de los socios) Maribel Berna, presidenta del Ateneo, que destacó la buena representación de las obras de diferentes técnicas de los artistas pertenecientes a la entidad: Ana Ayén, Manuel Mas, María Jesús Rodríguez, Marisol Carratalá, Carmen Donate, Vicente Luján, Felisa Esteban, Rosaura Pérez, María Lliso, Garbis Adrián, Amadeo Molina, Pierre Azzopardi, Elena Pareja y Sonia Sala. Y como está al caer la Santa Faz, a los asistentes nos obsequiaron con moscatel y rollitos para ir haciendo ganas de hacer la peregrina.

Constructivismo urbano

Guillermo Miguélez tiene un estilo propio y muy arquitectónico. Acaba de inaugurar su exposición de pintura «Geometría» en el Colegio de Médicos de Alicante con 24 obras en las que trata de capturar la esencia de la arquitectura y la luz, y trasladarlas al lienzo. Sus trabajos más recientes se centran en analizar las formas de los edificios y sus reflejos en un juego de luces y sombras. Geometría racionalista que se podrá ver hasta el próximo 30 de abril.

El artista junto a María Ángeles Noriega, Ana Pérez-Ortiz y Consuelo Reche. / INFORMACIÓN

Miguélez estuvo arropado en la presentación por Juan José Lobato y José Luis Bataller, del Colegio de Médicos, y el doctor en Bellas Artes Manuel Mas Calabuig, quien destacó que «ves cualquiera de estos cuadros y dices ‘esto es de Miguélez’, y eso es algo muy difícil de lograr». Además, leyó unos cuartetos que ha dedicado a la obra de este artista.

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Miembro de la Asociación de Artistas Alicantinos, entre el público se encontraba su presidenta, Loles Guardiola, así como otros artistas y amigos como Paco Diéguez, Consuelo Reche, Ana Gomis, María Ángeles Noriega, Ricardo Herrero, Ana Pérez-Ortiz o Juan Luis Torres.