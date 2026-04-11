Zenón de Citio, filósofo: “La felicidad es una buena corriente de la vida”

Zenón de Citio no es el nombre más repetido de la filosofía griega, pero sí uno de los más decisivos. Fundador del estoicismo en el siglo III a.C., dejó una idea que resume bien su forma de entender la vida:

La felicidad es una buena corriente de la vida

La frase no es casual. Para Zenón, vivir bien no tenía que ver con acumular placer ni evitar el dolor, sino con mantener una coherencia constante entre lo que se piensa y lo que se hace. Esa “corriente” a la que se refiere es una vida en armonía con la naturaleza y con la razón.

El naufragio que supuso su comienzo

Su historia personal ya anticipa esa filosofía. Nacido en Citio (actual Chipre), llegó a Atenas tras un naufragio que lo dejó sin mercancía ni rumbo claro. Lejos de verlo como una tragedia, acabó encontrando en ese episodio el inicio de su camino filosófico.

En Atenas comenzó a enseñar en el pórtico conocido como la Stoa Poikile —de ahí el nombre de estoicismo—, donde defendía una vida basada en la virtud, el autocontrol y la indiferencia ante lo que no depende de uno mismo.

Zenón no prometía felicidad fácil. Su propuesta era más exigente: aceptar lo que no se puede cambiar y centrarse en lo que sí depende de uno mismo. Sin dramatismos, sin excesos.

La frase encaja ahí. No habla de momentos puntuales, sino de continuidad. De una vida que fluye con sentido, sin rupturas constantes.

Hoy, el estoicismo ha vuelto a ganar popularidad, pero muchas de sus ideas ya estaban en ese punto de partida. Zenón no buscaba fórmulas rápidas, sino algo más difícil: una forma de vivir que se sostenga en el tiempo. Y eso, más de dos mil años después, sigue siendo un reto.