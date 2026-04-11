Zenón de Citio, filósofo: “La felicidad es una buena corriente de la vida”
El pensador griego fundador del estoicismo en el siglo III a.C. defendía una vida basada en la virtud, el autocontrol y la indiferencia ante lo que no depende de uno mismo.
Zenón de Citio no es el nombre más repetido de la filosofía griega, pero sí uno de los más decisivos. Fundador del estoicismo en el siglo III a.C., dejó una idea que resume bien su forma de entender la vida:
La felicidad es una buena corriente de la vida
La frase no es casual. Para Zenón, vivir bien no tenía que ver con acumular placer ni evitar el dolor, sino con mantener una coherencia constante entre lo que se piensa y lo que se hace. Esa “corriente” a la que se refiere es una vida en armonía con la naturaleza y con la razón.
El naufragio que supuso su comienzo
Su historia personal ya anticipa esa filosofía. Nacido en Citio (actual Chipre), llegó a Atenas tras un naufragio que lo dejó sin mercancía ni rumbo claro. Lejos de verlo como una tragedia, acabó encontrando en ese episodio el inicio de su camino filosófico.
En Atenas comenzó a enseñar en el pórtico conocido como la Stoa Poikile —de ahí el nombre de estoicismo—, donde defendía una vida basada en la virtud, el autocontrol y la indiferencia ante lo que no depende de uno mismo.
Zenón no prometía felicidad fácil. Su propuesta era más exigente: aceptar lo que no se puede cambiar y centrarse en lo que sí depende de uno mismo. Sin dramatismos, sin excesos.
La frase encaja ahí. No habla de momentos puntuales, sino de continuidad. De una vida que fluye con sentido, sin rupturas constantes.
Hoy, el estoicismo ha vuelto a ganar popularidad, pero muchas de sus ideas ya estaban en ese punto de partida. Zenón no buscaba fórmulas rápidas, sino algo más difícil: una forma de vivir que se sostenga en el tiempo. Y eso, más de dos mil años después, sigue siendo un reto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sanidad retira una crema solar SPF 50 por contener una sustancia prohibida
- Las obras en la Estación Central de Alicante llegan a su momento más crítico
- Una empresa pierde 7.000 euros de fianza por dejar paralizadas unas obras de jardineras en Elche
- ¿Trasladar la fábrica de aluminio de Alicante? No tienen ni idea de lo que dicen, nos abocarían al cierre
- El Ayuntamiento anuncia más espacio para las fiestas en el futuro Plan General de Alicante
- Un fallo en el sistema de semáforos del TRAM causa un monumental atasco en la Vía Parque de Alicante
- La ruta de senderismo entre cascadas y bosques que esconde uno de los rincones más bonitos de Alicante
- La Casa de Lo Reche junto a la laguna de Torrevieja en Los Montesinos ya es historia ante la pasividad del Ayuntamiento y la Generalitat