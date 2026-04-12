“Carne y pescado en la misma comida, acorta la vida”: el refrán que la ciencia no confirma

“Carne y pescado en la misma comida, acorta la vida”. El refrán suena rotundo, casi como una advertencia médica, pero lo cierto es que responde más a costumbres antiguas que a evidencia científica.

Durante décadas —sobre todo en ámbitos rurales o en generaciones mayores— se ha transmitido la idea de que mezclar ambos alimentos podía resultar perjudicial. No está del todo claro de dónde nace esa creencia. Algunos la vinculan a épocas en las que la conservación de los alimentos era limitada y combinar productos de distinto origen podía aumentar el riesgo de intoxicación. Otros apuntan a normas sociales o incluso religiosas que separaban determinados tipos de comida.

Sin problema en la misma comida

Hoy, sin embargo, la nutrición lo tiene claro: no hay ningún problema en comer carne y pescado en la misma comida. Ambos son fuentes de proteínas de alta calidad y pueden formar parte de una dieta equilibrada sin interferencias negativas entre sí.

De hecho, en muchas cocinas del mundo esa combinación es habitual. Desde platos de surf and turf en la gastronomía anglosajona hasta arroces o guisos que mezclan mar y montaña en la tradición mediterránea. Lejos de “acortar la vida”, lo importante es el conjunto de la dieta: variedad, equilibrio y moderación.

El refrán, en este caso, funciona más como reflejo de otra época que como consejo útil. Resume una precaución que pudo tener sentido en contextos muy distintos al actual, pero que hoy no se sostiene.

Aun así, sigue circulando. Porque los refranes, incluso cuando fallan en lo literal, tienen una capacidad curiosa para quedarse en la memoria colectiva. Aunque no siempre acierten.