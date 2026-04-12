“El melón y el casamiento, ha de ser con tiento”: el refrán que advierte contra las decisiones a ciegas.

Hay refranes que parecen ligeros, casi anecdóticos, pero que esconden una advertencia bastante seria. “El melón y el casamiento, ha de ser con tiento” es uno de ellos. La comparación puede parecer curiosa —una fruta y una decisión vital—, pero funciona precisamente por eso: porque es directa y fácil de entender.

El melón, tradicionalmente, es una incógnita. Desde fuera puede parecer perfecto, pero no hay garantía de que al abrirlo esté en su punto. Puede salir dulce… o completamente insípido. Durante años, esa incertidumbre cotidiana sirvió como metáfora para algo mucho más importante: elegir bien en el matrimonio.

El refrán nace en un contexto en el que casarse no era una decisión menor ni reversible. Implicaba familia, estabilidad económica y posición social. Por eso, la advertencia es clara: no precipitarse. Igual que no se compra un melón al azar —se mira, se toca, se pesa—, el matrimonio exige cuidado, tiempo y cierta prudencia.

Criterio para tomar decisiones vitales

La clave está en el “tiento”. Esa palabra resume toda la intención del dicho. No habla de miedo, sino de criterio. De observar, de conocer, de no dejarse llevar solo por la apariencia o el impulso del momento.

Hoy, el contexto ha cambiado. Las relaciones son más flexibles y las decisiones personales tienen menos condicionantes externos. Aun así, el fondo del refrán sigue teniendo sentido. Porque, más allá del matrimonio, habla de algo universal: la importancia de no decidir a ciegas cuando lo que está en juego es relevante.

De hecho, el dicho se usa ya en muchos otros ámbitos. Desde elegir trabajo hasta tomar decisiones económicas. Cualquier situación en la que el resultado no es evidente y conviene pensarlo dos veces.

El melón puede ser una excusa, pero el mensaje es claro: no todo lo que parece bueno lo es. Y, en algunas decisiones, acertar depende más del cuidado que de la suerte.