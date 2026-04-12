Un "preservativo" para tu boca en forma de mascarilla: el método poco conocido para protegerse en el sexo oral

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen al alza y por ese motivo muchos especialistas insisten en la importancia de ampliar las medidas de protección más allá de las más conocidas. Entre ellas, destaca un método todavía poco extendido pero especialmente útil: las barreras de látex para el sexo oral.

Se trata de láminas muy finas que se colocan entre la boca y la zona genital o anal durante la práctica, actuando como una protección física frente al contacto directo. Su grosor es mínimo, por lo que apenas interfieren en la sensación, y algunos modelos incorporan sistemas de sujeción que facilitan su uso. Como si se tratara de las tristemente recordadas mascarillas que usamos durante la pandemia.

Son, por supuesto, de un solo uso y que no deben reutilizarse ni girarse, ya que eso podría aumentar el riesgo de contagio. Como ocurre con otros métodos de protección, su eficacia depende en gran medida de utilizarlos correctamente desde el inicio de la práctica. Además, son útiles para aquellas personas con mucha sensibilidad genital.

Uso minoritario

A pesar de sus ventajas, su uso sigue siendo minoritario. Parte de la resistencia tiene que ver con la percepción de que reducen el placer, un argumento que los profesionales sanitarios tratan de desmontar recordando que la alternativa puede ser mucho más grave.

“No protegerse en el sexo oral también tiene riesgos”, advierten, recordando que enfermedades como el herpes, la gonorrea, la sífilis o el virus del papiloma humano pueden transmitirse por esta vía.

En los últimos años, las autoridades sanitarias han alertado de un incremento sostenido de las ITS, lo que ha llevado a reforzar las campañas de concienciación. En este escenario, herramientas como las barreras de látex se presentan como una opción eficaz y sencilla para reducir riesgos.

El mensaje es claro: protegerse no debería limitarse a ciertas prácticas. Ampliar el conocimiento sobre estos métodos y normalizar su uso puede ser clave para frenar el avance de las infecciones y fomentar una sexualidad más segura.