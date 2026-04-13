Bías de Priene, uno de los Siete Sabios de Grecia: "La mayoría de los hombres son malos"

No todos los filósofos de la Antigua Grecia apostaron por una visión idealista del ser humano. Bías de Priene, uno de los llamados Siete Sabios, dejó una frase que descoloca por su crudeza: “La mayoría de los hombres son malos”. Lejos de ser una provocación gratuita, su sentencia encierra una advertencia que ha atravesado siglos.

Bías vivió en el siglo VI a.C. y fue reconocido por su prudencia y su capacidad para juzgar con equilibrio. Su pensamiento no se transmitió en grandes tratados, sino en máximas breves, directas, pensadas para orientar la conducta en la vida cotidiana. En ese contexto, su famosa frase funciona más como un aviso que como una condena absoluta.

Una invitación a la cautela

El sentido de sus palabras no pasa tanto por afirmar que el ser humano es esencialmente perverso, sino por invitar a la cautela. En una sociedad marcada por conflictos políticos, rivalidades y decisiones públicas constantes, desconfiar podía ser una forma de protegerse. Para Bías, la ingenuidad no era una virtud, sino un riesgo.

Esa mirada conecta con corrientes posteriores que también han cuestionado la bondad natural del individuo. Desde el realismo político hasta ciertas teorías modernas sobre el comportamiento humano, la idea de que no siempre se puede confiar en los demás ha sido recurrente. La diferencia es que Bias lo expresó de la forma más directa posible.

Su figura, menos conocida que la de otros pensadores griegos, forma parte de un grupo singular: los Siete Sabios, referentes más prácticos que teóricos, centrados en la ética aplicada y en el buen gobierno. Sus enseñanzas no buscaban explicar el mundo, sino ofrecer herramientas para moverse en él.

Hoy, la frase sigue generando debate. Puede leerse como una visión pesimista o como una llamada a observar la realidad sin idealizaciones. En un contexto de sobreexposición, redes sociales y conflictos constantes, la advertencia de Bías adquiere un nuevo matiz: la necesidad de filtrar, cuestionar y no dar por sentado que todo el mundo actúa de buena fe.

Más de dos milenios después, su sentencia continúa incomodando. Y quizá ahí reside su fuerza: en obligar a replantear hasta qué punto confiamos —o deberíamos confiar— en los demás.