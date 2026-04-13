Jean de La Fontaine, fabulista: “A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo"

La intuición de que el destino es difícil de esquivar no es nueva, pero pocos la resumieron con tanta precisión como Jean de La Fontaine. Su frase —“A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo”— condensa una idea que atraviesa siglos de literatura y pensamiento: intentar escapar de algo puede ser, precisamente, la forma más directa de acabar en ello.

La Fontaine, de cuya muerte se cumplen hoy 13 de abril 331 años, no hablaba en abstracto. Sus Fábulas, publicadas en el siglo XVII, están llenas de personajes que toman decisiones aparentemente lógicas para evitar un problema… y terminan agravándolo. Animales que huyen del peligro y se meten en otro mayor, individuos que buscan atajos y pagan un precio más alto. Bajo esa apariencia sencilla, el autor construyó un retrato muy afinado del comportamiento humano.

La frase conecta con una realidad cotidiana. Decisiones tomadas por miedo, por evitar conflictos o por esquivar responsabilidades acaban, con frecuencia, conduciendo justo al punto del que se pretendía escapar. Cambiar de trabajo sin resolver un problema de fondo, evitar una conversación incómoda o posponer una decisión importante suelen generar un efecto rebote.

Lectura más profunda

También hay una lectura más profunda. La Fontaine sugiere que no todo depende del control individual. Existe un margen de incertidumbre —llámese destino, azar o consecuencia— que hace que ciertas situaciones sean difíciles de eludir. En ese sentido, la huida no siempre es una solución, sino una forma de retrasar lo inevitable.

Lo interesante es que el mensaje no es fatalista. No invita a la resignación, sino a la lucidez: entender que las decisiones tienen consecuencias y que evitar el problema rara vez lo elimina. A veces, afrontarlo de frente es la única manera de no acabar dando rodeos que llevan exactamente al mismo lugar.

Cuatro siglos después, la frase sigue funcionando porque describe un patrón reconocible. Cambian los contextos, pero no tanto las reacciones humanas. Y ahí es donde La Fontaine sigue acertando: en mostrar, con una sencillez engañosa, que muchas veces no es el destino el que nos alcanza, sino el camino que elegimos para esquivarlo.