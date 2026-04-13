Samuel Beckett, escritor: “No importa. Inténtalo de nuevo. Fracasa otra vez. Fracasa mejor”

Pocas citas literarias han calado tanto en la cultura contemporánea como esta de Samuel Beckett: “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better". Traducida al español como “No importa. Inténtalo de nuevo. Fracasa otra vez. Fracasa mejor”, es una de las reflexiones más reconocibles del autor irlandés y aparece en su obra Worstward Ho (1983).

Lejos de ser un simple lema motivacional, la frase encierra buena parte del pensamiento de Beckett, uno de los grandes representantes del teatro del absurdo y de cuyo nacimiento se cumplen hoy, 13 de abril, 120 años. En su universo literario, el fracaso no es una excepción ni un obstáculo, sino una condición inevitable de la existencia humana. Intentar, fallar y volver a intentar forma parte del propio sentido de vivir.

Seguir adelante pese a todo

Beckett escribió esta idea en un contexto muy distinto al de la autoayuda actual. Su obra está marcada por la repetición, la espera y la imposibilidad de alcanzar certezas. Sin embargo, esa aparente desesperanza contiene también una forma de resistencia: seguir adelante pese a todo.

La clave está en el matiz final: “fracasa mejor”. No se trata de evitar el error, sino de aprender de él, de avanzar incluso dentro del fracaso. Una idea que, con el paso del tiempo, ha trascendido la literatura para instalarse en ámbitos tan diversos como el emprendimiento, el deporte o la psicología.

Hoy, en una sociedad que a menudo penaliza el fallo y premia el éxito inmediato, la frase de Beckett funciona como un recordatorio incómodo pero necesario: equivocarse no solo es inevitable, sino que puede ser parte del progreso.

Quizá por eso sigue vigente más de cuatro décadas después. Porque, en el fondo, todos —como los personajes de Beckett— seguimos intentando, fallando y, con suerte, aprendiendo a hacerlo un poco mejor cada vez.