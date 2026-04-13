“La suerte de la fea, la guapa la desea”: el refrán que desmonta el mito de que la belleza lo es todo

El refrán "La suerte de la fea, la guapa la desea", muy popular en España, juega con una idea provocadora: quienes en principio parecen tener menos ventajas —en este caso, por no cumplir con los cánones de belleza— pueden acabar teniendo más suerte en la vida, hasta el punto de que quienes sí las tienen llegan a envidiarlo.

Más allá de lo literal, el dicho apunta a algo más profundo. Sugiere que el atractivo físico no lo es todo y que otros factores —como la personalidad, la constancia, la inteligencia o la forma de relacionarse— pueden ser decisivos. En muchos casos, quienes no destacan por su apariencia desarrollan otras cualidades que terminan marcando la diferencia.

Crítica a la belleza como garantía de éxito

También encierra una crítica implícita a la idea de que la belleza garantiza el éxito. El refrán recuerda que la vida no siempre sigue una lógica evidente: personas aparentemente favorecidas pueden no alcanzar lo que esperan, mientras que otras, en teoría en desventaja, encuentran oportunidades inesperadas.

Con el tiempo, la expresión se ha mantenido en el lenguaje cotidiano precisamente por ese contraste. Resume de forma directa —y con cierto humor— que la suerte no siempre está donde se espera y que los resultados, muchas veces, contradicen las primeras impresiones.