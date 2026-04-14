Abraham Lincoln, decimosexto presidente de los Estados Unidos: “El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la Tierra”

Hay frases que sobreviven a su tiempo porque condensan una idea en pocas palabras. Abraham Lincoln lo consiguió en apenas una línea. El 19 de noviembre de 1863, en el campo de batalla de Gettysburg, el presidente de Estados Unidos pronunció una de las definiciones más influyentes de la democracia:

El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la Tierra

No era un discurso largo —apenas dos minutos— ni una intervención pensada para la posteridad. Sin embargo, ese cierre terminó convirtiéndose en una referencia global.

Una frase en medio de la guerra

Lincoln habló en un momento crítico. Estados Unidos estaba dividido en plena Guerra de Secesión, con miles de muertos y el país fragmentado. Gettysburg había sido una de las batallas más sangrientas, y el acto oficial consistía en inaugurar un cementerio para los soldados caídos.

En ese contexto, la frase no era retórica. Era una declaración de intenciones: la guerra no solo se libraba por el territorio o el poder, sino por el modelo de país. Lincoln defendía que la democracia —entendida como un gobierno que emana de sus ciudadanos— debía sobrevivir incluso en el peor escenario posible.

Qué significa realmente

La fuerza de la frase está en su estructura, casi matemática:

— del pueblo: el origen del poder,

— por el pueblo: quién lo ejerce,

— para el pueblo: a quién sirve.

En tres partes, Lincoln resume un ideal político que todavía hoy se usa como referencia. No habla de sistemas concretos ni de leyes, sino de un principio básico: el poder no debe separarse de la ciudadanía.

Más que una cita

Con el paso del tiempo, la frase ha sido utilizada en discursos, constituciones y debates políticos en todo el mundo. Su éxito tiene que ver con su claridad: es fácil de recordar, difícil de discutir y adaptable a contextos muy distintos.

Pero también tiene otra lectura. En el momento en que Lincoln la pronuncia, ese “pueblo” no incluía a todos. La esclavitud seguía existiendo en parte del país, y la igualdad real estaba lejos de alcanzarse. Por eso, la frase no solo describe una realidad, sino que plantea un objetivo.

Por qué sigue vigente

Más de 160 años después, la cita sigue apareciendo en momentos de crisis o debate institucional. No porque resuelva problemas, sino porque fija un estándar: recuerda qué debería ser una democracia.

Esa es su vigencia. No es una frase del pasado, sino una idea que sigue poniéndose a prueba.