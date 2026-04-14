Adif comunica a la jueza la falta de vigilancia sobre el carril recogido en el lugar del accidente de Adamuz

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha informado al Tribunal de Instancia de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), de su falta de vigilancia sobre los trozos de carril que han sido trasladados en las últimas semanas a la base de AVE de Hornachuelos para su depósito judicial por la Guardia Civil.

En un informe remitido por la Policía Judicial a la plaza 2 de Instrucción de Montoro el 31 de marzo pasado, Adif hace constar que los 15 cupones recogidos en la zona de la catástrofe se encuentran en una explanada exterior "sin vigilancia, tanto de personal como de grabación", porque, debido a su volumen, no es posible custodiarlos dentro de las naves de almacenamiento.

Una rotura de carril o de una soldadura, la hipótesis central

Precisamente, los investigadores de la tragedia apuntan a una rotura de carril o de una soldadura como hipótesis central del origen del siniestro, y permanecen a la espera de realizar análisis metalográficos para esclarecer lo ocurrido. La jueza instructora del procedimiento ordenó, el 18 de marzo pasado, la retirada y custodia de los trozos de vía encontrados sobre el terreno durante una inspección ocular.

Fueron sustituidos por Adif en febrero y marzo pasados, en actuaciones enmarcadas por la empresa en sus labores de mantenimiento de la vía. En concreto, uno de estos materiales presentaba un defecto en el control de calidad. Los trabajos generaron cierta polémica por carecer de autorización judicial.

Tren Alvia accidentado el 18 de enero pasado en Adamuz. / Manuel Murillo

Un recinto sin control de acceso

Ahora, el administrador solicita al juzgado que "si no se considerara suficiente, se indique expresamente en qué condiciones debe quedar o incrementar la protección para que Adif realice las gestiones necesarias, e incluso si fuera necesario el traslado a otro lugar". A esto añade que "el recinto no dispone de control de acceso de personal, siendo personal de varias empresas las que a diario entran en las instalaciones".

Esta manifestación ha tenido lugar después de que la Guardia Civil haya apercibido a Adif de su obligación de conservar los materiales, haciéndole saber que "el incumplimiento de las obligaciones inherentes al depósito judicial, así como la sustracción, ocultación o daño de los efectos bajo su custodia, puede ser constitutivo de infracción penal".