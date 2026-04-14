Álex Cottet: "La miopía infantil es una pandemia"

El vicepresidente de Cottet Óptica y Audiología, Álex Cottet, afirmó que la inteligencia artificial va a "revolucionar" la personalización y la experiencia de las gafas deportivas, y alertó del exceso de exposición de los niños a las pantallas que ha provocado, según él, que la miopía infantil se haya convertido "en una pandemia".

En un encuentro con la prensa especializada en Madrid, Álex Cottet presentó las novedades en salud visual aplicada al deporte de la empresa familiar fundada en 1902. "Las gafas son como la ropa: no existe una válida para todo, sino que cada deporte requiere de una solución específica", apuntó el representante de la cuarta generación Cottet en la compañía.

En este sentido, el vicepresidente de Cottet subrayó que el elemento clave en una gafa de deporte de marcas como Nova, Bollé o Evil Eye es "un buen anclaje", que garantice la estabilidad, seguridad y comodidad durante la práctica del ejercicio físico, y destacó el concepto diferencial de Cottet como especialista 'tailor made' capaz de personalizar completamente cada modelo.

Esa individualización comienza en el cambio de lentes y la adaptación de las patillas para amoldarse a la morfología de cada usuario hasta ajustes específicos en la montura que son especialmente relevantes en el deporte profesional como los pilotos del rally Dakar, tenistas o golfistas.

"¿Por qué usamos una pala específica para jugar al pádel, y no una gafa deportiva? He visto de todo", subrayó Cottet, exponiendo la necesidad de graduar -la empresa barcelonesa 'corrige' el 95% de los modelos deportivos- y adaptar las gafas en función de la disciplina que se practique.

Desde las lentes de policarbonato a las fotocromáticas la variedad es amplia en un producto que, explicó, presenta una segmentación en tres gamas principales: 'NOVA', la básica por debajo de 100 euros; 'Bollé', media con altas prestaciones; y 'Evil Eye', 'Maui Jim Sport' y 'Oakley', la 'premium' con la tecnología más avanzada.

Cottet explicó que las máscaras de esquí han trascendido su uso tradicional en las pistas de esquí y que actualmente se emplean para afrontar condiciones de ventisca y extremas en el mar como lo hacen los participantes de The Ocean Race, el esquí de montaña, enduro y motocross merced a su capacidad de protección integral.

Diseño, Big Data e IA

Para el vicepresidente de Cottet, la revolución de la IA se dejará sentir especialmente en el diseño. "La IA va a revolucionar la personalización de las gafas deportivas, y el empleo masivo de datos permitirá ganar velocidad en la producción y diseño de los nuevos productos", comentó.

En este contexto, recordó que las lentes deportivas nunca son de cristal sino de policarbonato, un material más ligero, resistente y seguro a prueba de impactos, y avanzó que la tendencia actual es el uso de las fotocromáticas para disciplinas como el ciclismo y el pádel por su capacidad de adaptación a los cambios e intensidad de la luz.

Álex Cottet: "La IA va a revolucionar la personalización de las gafas deportivas" / COTTET

Los colores de las lentes están marcados por el entorno en el que se va a desenvolver el usuario. Así el verde se emplea para los deportes que se practican en parajes naturales como el golf; el marrón, para el tenis al mimetizarse con la arcilla de la tierra batida, y el azul es el recomendado para los deportes náuticos.

Asimismo, Álex Cottet profundizó en la importancia de la protección ocular en entornos exigentes como la alta montaña y los deportes de invierno, donde la radiación solar puede reflejarse hasta un 80 por ciento y es "imprescindible" el uso de lentes de categoría 4 para evitar patologías como cataratas o degeneración macular.

Las diferentes tipologías de montura atienden igualmente al deporte para el que se emplea la gafa. De esta forma, las que no tienen marco o éste es inferior son más adecuadas para el ciclismo de carretera, donde la visibilidad total es clave.

Otras de las novedades son las gafas náuticas flotantes, las Oakley Meta, que permiten hasta 4 horas de reproducción de música y vídeo; las Evil Eye con lentes fotocromáticas digitales, que son capaces de cambiar la lente en apenas 0,6 segundos gracias a la tecnología solar, y las que incorporan un audífono integrado en la varilla de Nuance Audio.

Por último, destaca otra tendencia creciente en el alto rendimiento: el entrenamiento visual, orientado a mejorar los reflejos, la coordinación y la capacidad de reacción de los deportistas de élite, caso de los porteros y de futbolistas como el atlético Marcos Llorente, quien este próximo verano podría disputar con 'La Roja' el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá.

"¿Sus gafas amarillas? No hay estudios científicos que avalen sus presuntas ventajas", apuntó el vicepresidente de Cottet, al término de la exposición en la tienda de la empresa familiar en la calle Serrano, en la 'Milla de Oro' de Madrid, a un puñado de centenares de metros del vanguardista Santiago Bernabéu.