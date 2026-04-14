Por qué aplastar una cucaracha puede ser peor de lo que parece: lo que advierte un enfermero

Aplastar una cucaracha puede parecer la forma más rápida de acabar con ella, pero no siempre es la mejor opción. Así lo explica el enfermero Jorge Ángel en un vídeo difundido en redes sociales, donde advierte de los posibles efectos de este gesto tan habitual.

Según detalla, estos insectos son especialmente resistentes. Las cucarachas pueden soportar grandes presiones —hasta el punto de aguantar varias veces su propio peso— y cuentan con un sistema biológico que las hace difíciles de eliminar de forma inmediata.

Pero el problema no es solo que sobrevivan al impacto. El riesgo aparece después.

Bacterias que se dispersan al aplastarlas

Al aplastar una cucaracha, se pueden liberar microorganismos que transporta en su cuerpo. Entre ellos, bacterias como la salmonella o el estafilococo, que pueden contaminar superficies del hogar.

No es un detalle menor: las cucarachas suelen moverse por zonas con suciedad o residuos, por lo que actúan como vectores de bacterias que, al contacto con alimentos o utensilios, pueden suponer un problema sanitario.

El riesgo de propagar la plaga

Otro aspecto que menciona el enfermero es la posible dispersión de huevos. Al aplastar una cucaracha, especialmente si está en fase reproductiva, se podrían liberar o facilitar la expansión de nuevas crías.

Este punto no siempre se cumple en todos los casos —depende del tipo de cucaracha y de si transporta o no huevos en ese momento—, pero sí forma parte de las razones por las que los expertos recomiendan evitar este método como solución habitual.

Qué hacer entonces

Frente a la reacción instintiva, la recomendación es más práctica:

Utilizar trampas específicas

Recurrir a métodos de control de plagas

Mantener una buena higiene en las zonas donde suelen aparecer

Y si se ha aplastado una, la clave es clara: desinfectar bien la superficie.

Un cambio de enfoque

El mensaje final del vídeo también apunta a algo curioso: la percepción que tenemos de estos insectos. Más allá del rechazo que generan, la clave está en entender cómo actuar para evitar problemas mayores. Porque, en este caso, lo más rápido no siempre es lo más eficaz.