Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Plantón técnicos Les NausAwa FamDiplomas firma MazónCoches fantasma WallapopCortes tráfico Santa FazJuicio Rafa Mir
instagramlinkedin

En Hellín

Segunda detención por la muerte violenta de un hombre este sábado en Albacete

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ya informó este lunes de la detención de otro hombre

Archivo - Arxiu - Imatge de recurs d'un cotxe de policia nacional

Archivo - Arxiu - Imatge de recurs d'un cotxe de policia nacional / POLICÍA NACIONAL - Archivo

EFE

Albacete

La Policía Nacional ha detenido a una segunda persona por la muerte violenta de un hombre en Hellín (Albacete) en la noche del pasado sábado, tal y como lo han confirmado a EFE fuentes policiales este martes.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, informó ayer de la detención de un hombre por la muerte violenta de un hombre en Hellín, y este martes se ha confirmado la segunda detención por estos mismos hechos, que siguen bajo secreto de sumario.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha detalló que a las 23:46 horas del sábado se recibió una llamada en la que se avisaba de que en la calle Cantarería de Hellín había un hombre de unos 40 años que había fallecido.

Al lugar del suceso se desplazó una UVI, que confirmó el fallecimiento de este hombre.

Noticias relacionadas

También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal
  2. Cuenta atrás para Alicante Park: el Intercity compra los terrenos en Rabasa
  3. Los colombianos, marroquís y rusos impulsan el récord de empleo en Alicante
  4. El Parque Central de Alicante, al detalle: un soterramiento 'a medias' con hasta cinco pasos para unir los barrios
  5. Moros y Cristianos de Alcoy 2026: Una Trilogía Festera histórica por el 750 aniversario de San Jorge
  6. El sentido único en Arenales del Sol, en Elche, pasa factura: atascos, confusión y menos ventas
  7. Seiscientos pacientes al año «viven» en los hospitales de la provincia de Alicante porque se niegan a coger el alta
  8. Nuevo capítulo en la polémica de la Hoguera de la Albufereta: el Síndic investiga al Ayuntamiento

Segunda detención por la muerte violenta de un hombre este sábado en Albacete

Segunda detención por la muerte violenta de un hombre este sábado en Albacete

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade más de 550 profesionales en las oficinas

La Comunitat Valenciana és l’autonomia líder en trasplantaments de cor a Espanya

La Comunitat Valenciana és l’autonomia líder en trasplantaments de cor a Espanya

La Diputació destina més d’un milió d’euros a ajudar els municipis en la gestió dels residus

La Diputació destina més d’un milió d’euros a ajudar els municipis en la gestió dels residus

CC OO reivindica en Elche la II República y alerta del "auge" ultraderechista

CC OO reivindica en Elche la II República y alerta del "auge" ultraderechista

El Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a cambios en el Parque Central: “Atender a los vecinos es una prioridad”

El Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a cambios en el Parque Central: “Atender a los vecinos es una prioridad”

Ja hi ha data per al juí contra Rafa Mir per presumpta agressió sexual

Ja hi ha data per al juí contra Rafa Mir per presumpta agressió sexual
Tracking Pixel Contents