Universidades acelera con las homologaciones de títulos extranjeros: más de 85.000 expedientes resueltos en 2025, la gran mayoría de médicos

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha presentado este martes en rueda de prensa un informe del sistema español de homologaciones y declaraciones de equivalencias de títulos universitarios extranjeros. Lejos del atasco vivido años antes, el Ministerio resolvió el año pasado un total de 85.564 solicitudes, una cifra con la que logró, por primera vez desde 2014, resolver más solicitudes de las que recibió entre enero y diciembre de 2025, ha explicado Morant que, además, ha admitido que mejorar el sistema de homologaciones ha sido una de las "obsesiones" de su mandato. "Es un tema de justicia que las personas puedan tener su formación reconocida a la hora de tener su vida profesional en nuestro país", ha dicho.

El número de expedientes resueltos el pasado año es más del doble que en 2024 (39.975) y una cifra ocho veces superior a la de 2017 (10.224), se ha enorgullecido la titular de Universidades. Por primera vez desde 2014, se han logrado resolver muchos más expedientes que las nuevas solicitudes que han llegado, a pesar de ser uno de los años con mayor número de solicitudes (51.079). Entre 2024 y 2025 se resolvieron 125.539 expedientes, tantos como en toda la década precedente (2014-2023).

La gran mayoría de homologaciones emitidas (79,7%) corresponde a médicos, ha explicado la ministra. En 2025, se emitieron 30.303 homologaciones favorables, una cifra récord y mucho mayor que los 7.000 egresados anuales o las 9.000 plazas MIR de la última convocatoria. "Hemos dado salida a una de las profesiones más demandadas a día de hoy en los hospitales y en los centros de salud porque hay una demanda creciente de médicos", ha señalado Morant.

Motor económico

Diana Morant, que ha presentado en el Consejo de Ministros el informe de situación a cierre de 2025, ha subrayado que España es hoy un país que atrae talento internacional. "La migración es un motor económico, un motor de conocimiento y un motor de transformación social. Por eso apostamos por la regularización de inmigrantes y por eso también estamos comprometidos con mejorar el sistema de homologaciones", ha aseverado la ministra.

De los 85.564 expedientes resueltos en 2025, 49.906 corresponden a homologaciones y 35.658 a equivalencias

De los 85.564 expedientes resueltos en 2025, 49.906 corresponden a homologaciones y 35.658 a equivalencias. Un 76,3% del total, (65.319) han sido favorables. El aumento del número de resoluciones se produce manteniendo la garantía de rigor académico, pero resulta mucho más ágil ha enfatizado.

Solicitudes pendientes

El informe refleja también que desde la orden ministerial aprobada en octubre de 2024 hasta final de 2025, el número de solicitudes pendientes de resolución ha bajado un 35,5% al pasar de 122.890 a 79.280. A 13 de marzo de 2026 ha seguido reduciéndose hasta las 72.337, un 41,1%.

Por nacionalidad, la gran parte de los solicitantes (63%) son latinoamericanos, especialmente de Colombia (20%), Venezuela (9%) y Cuba (8%). Los solicitantes de nacionalidad española (españoles que obtuvieron títulos universitarios en otros países y ahora quieren homologarlos) son un 22% del total.

"A día de hoy hay un stock de 70.000 solicitudes pendientes de resolver. Nuestra previsión sería llegar a finales del año 2026, y habernos deshecho de ese stock acumulado que vamos arrastrando de manera que, en el año 2027, podríamos estar hablando ya de un sistema que estaría evaluando los expedientes y las solicitudes que acaban de entrar en unos meses", ha augurado la ministra.

Oficina Nacional

Morant ha explicado que el Gobierno aprobó el pasado 31 de marzo, en Consejo de Ministros, una reordenación de la estructura básica del MICIU para convertir la Subdirección de General de Títulos y Ordenación Universitaria, que actualmente gestiona las homologaciones, en la Oficina Nacional de Reconocimiento Académico y Profesional de Títulos Universitarios Extranjeros (ONR-NARIC).

Ha detallado que es "una estructura específica, especializada y alineada con el modelo europeo de reconocimiento de titulaciones, como ya existe en países como Francia, Alemania o Italia" y permitirá seguir avanzando hacia un sistema más profesionalizado, con mayor capacidad de gestión y una plena adopción de los estándares europeos.

Modernizar el sistema

La ministra ha recordado que, desde 2018, se han ido introduciendo mejoras orientadas a modernizar el sistema y a aumentar la capacidad de respuesta administrativa, ya que en aquel entonces había cerca de 40.000 expedientes acumulados pendientes de resolución y plazos que se alargaban sin respuesta. En concreto, se aprobó el Real Decreto 889/2022 con procedimientos más ágiles, plazos máximos de resolución (6 meses) y digitalización obligatoria para mejorar la transparencia y el servicio al solicitante.

Sin embargo, el número de solicitudes recibidas se multiplicó por 2,5 entre 2017 y 2024, debido a la buena marcha de la economía española y el creciente atractivo de nuestro país para el talento internacional. Por eso, en octubre de 2024 se aprobó una Orden Ministerial que impulsó un rediseño del sistema.

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Por último, la ministra ha adelantado que pronto se aprobará un nuevo Real Decreto para consolidar estas reformas y seguir mejorando el sistema, garantizando que el talento que llega a España pueda desplegarse plenamente. "Hemos rediseñado el sistema de homologaciones y equivalencias y los resultados han sido muy positivos. Pero somos conscientes de que todavía queda camino por recorrer. Podemos hacer más y vamos a hacerlo", ha zanjado.