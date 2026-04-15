El insospechado motivo por el que cada vez más mujeres maduras van a las raves

Las raves ya no son solo cosa de veinteañeros. Un estudio reciente de la Universidad de Leeds ha puesto el foco en un fenómeno que rompe ese tópico: cada vez más mujeres de entre 40 y 65 años están recurriendo a la música electrónica como una forma de bienestar emocional y físico.

La investigación, publicada en la revista Psychology of Music, analiza la experiencia de más de un centenar de participantes y concluye que estas sesiones de baile tienen un impacto directo en la salud mental.

Bailar para desconectar… y reconectar

Uno de los hallazgos más claros del estudio es el papel del baile como vía de liberación. Muchas participantes explican que acudir a estos eventos les permite soltar estrés acumulado y salir de la rutina diaria.

Cada vez más mujeres de entre 40 y 65 años acuden a fiestas rave. / INFORMACIÓN

No se trata solo de música. El entorno —la energía colectiva, la pista, la sensación de anonimato— favorece que se sientan más libres. Más de la mitad describe la experiencia como algo cercano a lo espiritual, mientras que una parte importante la vive como una forma de escape.

Sentirse “como en casa” en plena noche

Otro dato llamativo es el componente social. Cerca del 90% de las mujeres encuestadas asegura sentirse cómoda dentro de la escena, como si encontrara un espacio propio.

La comunidad, la música compartida y la falta de juicios juegan un papel clave. Para muchas, es una oportunidad de reconectar con una parte de sí mismas que no siempre tiene espacio en la vida cotidiana.

También hay beneficios físicos

Más allá del plano emocional, el estudio apunta a efectos físicos positivos. Algunas participantes han integrado estas salidas en su rutina como una forma de ejercicio, una alternativa al gimnasio que combina actividad física con disfrute.

No todo es perfecto: los límites del entorno

El trabajo también recoge aspectos menos positivos. Una parte de las mujeres reconoce haber sentido que no encajaba por su edad, y otras mencionan experiencias incómodas, como contacto físico no deseado.

Aun así, estos factores no frenan la tendencia. Muchas optan por seleccionar mejor los espacios o acudir acompañadas para seguir disfrutando de la experiencia.

Más que fiesta: una forma de terapia

Lo que plantea este estudio va más allá de la música electrónica. Cuestiona la idea de que la vida nocturna pertenece solo a los jóvenes y abre la puerta a entender estos espacios como algo más que ocio. Para un número creciente de personas, la pista de baile se está convirtiendo en un lugar donde gestionar emociones, liberar tensiones y sentirse, durante unas horas, en equilibrio.