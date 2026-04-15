Los podólogos coinciden: “El mayor error en las romerías es no preparar los pies antes de caminar”

Cada año, miles de personas recorren los cerca de ocho kilómetros que separan el centro de Alicante del monasterio de la Santa Faz. Es una tradición muy arraigada, pero también una jornada exigente para el cuerpo. Y especialmente para los pies.

Podólogos y colegios profesionales coinciden en una idea clave: el principal problema no es la distancia, sino la falta de preparación previa. Muchos peregrinos afrontan la caminata sin haber adaptado el calzado o sin haber hecho recorridos similares en días anteriores.

Ampollas, el clásico de cada romería

Las ampollas son la lesión más frecuente. Suelen aparecer por rozaduras provocadas por calzado nuevo o poco adecuado, especialmente cuando se combina con calor y largas horas de marcha.

Los especialistas insisten en que estrenar zapatillas ese día es uno de los errores más habituales. El pie necesita haber “domado” el calzado previamente para evitar puntos de fricción.

No es sólo la piel: también músculos y articulaciones

Más allá de las ampollas, la sobrecarga muscular también es común. Caminar varios kilómetros seguidos sin estar acostumbrado puede provocar molestias en la planta del pie, tobillos o incluso en las rodillas.

En personas con problemas previos —como fascitis plantar o juanetes— el riesgo aumenta si no se toman precauciones.

Consejos básicos que marcan la diferencia

Los podólogos recomiendan algo sencillo pero clave: preparar los pies días antes. Caminar distancias progresivas, elegir un calzado cómodo y ya usado, y usar calcetines adecuados ayuda a reducir riesgos.

También aconsejan hidratar la piel, llevar algún apósito por si aparecen rozaduras y evitar sandalias o chanclas, que no sujetan bien el pie.

Una tradición que se disfruta mejor sin molestias

La Romería de la Santa Faz es una de las citas más emblemáticas de Alicante, pero también una prueba física que muchos subestiman.

Cuidar los pies puede parecer un detalle menor, pero es lo que marca la diferencia entre completar el recorrido con normalidad… o acabar la jornada con molestias que duren varios días.