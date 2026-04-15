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Sanidad retira la bebida “Bichota”: se vende como potenciador sexual femenino y contiene (sin avisar) Viagra

Este supuesto complemento alimenticio con efecto afrodisiaco incluye sildenafilo no declarado, una sustancia con posibles efectos graves, especialmente en personas con problemas cardiovasculares

La bebida &quot;Bichota&quot; contiene Viagra sin avisarlo.

La bebida "Bichota" contiene Viagra sin avisarlo. / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Parece un simple complemento alimenticio, pero no lo es. Y ahí está precisamente el problema. Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada de Bichota, un producto procedente de Colombia y comercializado como suplemento natural potenciador de la sexualidad femenina, pero que en realidad contenía sildenafilo (conocido comercialmente como Viagra) sin indicarlo en la etiqueta.

La alerta no es menor. Tanto la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) han pedido que nadie lo consuma si lo tiene en casa. El motivo: ese ingrediente oculto puede provocar reacciones adversas importantes y, en algunos casos, graves.

Lo que parecía un suplemento… era otra cosa

El producto se presentaba como complemento alimenticio que estimula sexualmente a la mujer, pero los análisis oficiales detectaron que contenía una cantidad de sildenafilo suficiente como para actuar como un medicamento. Eso cambia completamente su naturaleza legal y sanitaria.

El sildenafilo es el principio activo utilizado para tratar la disfunción eréctil, ya que aumenta el flujo sanguíneo mediante la inhibición de la enzima PDE-5. El problema no es solo que estuviera presente, sino que no aparecía declarado en el etiquetado, de modo que el consumidor no tenía forma de saber qué estaba tomando realmente.

El riesgo no es teórico

Tomar un producto así sin control médico puede ser peligroso. El sildenafilo tiene contraindicaciones claras en personas con antecedentes de infarto, angina, insuficiencia cardiaca, arritmias, hipotensión, hipertensión no controlada, ictus isquémico o determinadas enfermedades hepáticas y oculares.

Además, puede interactuar con otros medicamentos y desencadenar efectos adversos de distinta gravedad. Entre ellos figuran complicaciones cardiovasculares como palpitaciones, taquicardias, arritmias ventriculares, angina inestable, accidentes cerebrovasculares e incluso muerte súbita cardiaca.

Por qué lo han retirado del mercado

La AEMPS ha prohibido su comercialización y ha ordenado la retirada de todos los ejemplares porque no había sido evaluado ni autorizado como medicamento, pese a contener una sustancia con efecto farmacológico claro.

El producto retirado del mercado.

El producto retirado del mercado. / INFORMACIÓN

La alerta fue trasladada también a las comunidades autónomas a través del sistema de intercambio rápido para comprobar que el producto desaparece de los canales de venta.

Qué hacer si lo tienes en casa

La recomendación es directa: no consumirlo. Si alguien tiene este producto en su domicilio, debe abstenerse de tomarlo.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa un problema que se repite más de lo que parece: productos vendidos como “naturales” o “complementos” que esconden ingredientes farmacológicos no declarados. Y ahí el riesgo no está solo en lo que prometen, sino en lo que callan.

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