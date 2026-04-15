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Schopenhauer, filósofo: “La vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el aburrimiento”

El pensador alemán condensó en una sola idea su mirada pesimista sobre la existencia humana

Para Schopenhauer, vivir implica moverse constantemente entre dos estados poco deseables

Para Schopenhauer, vivir implica moverse constantemente entre dos estados poco deseables / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Arthur Schopenhauer no era un optimista. Su filosofía, incómoda pero directa, sigue generando interés dos siglos después precisamente por eso. Entre sus muchas ideas, hay una que destaca por su contundencia y claridad:

La vida oscila, como un péndulo, entre el dolor y el aburrimiento

La frase, incluida en El mundo como voluntad y representación, resume su manera de entender la existencia. Para Schopenhauer, vivir implica moverse constantemente entre dos estados poco deseables. Cuando deseamos algo y no lo tenemos, sufrimos. Cuando lo conseguimos, el deseo desaparece… y llega el aburrimiento.

El deseo como origen del malestar

En el centro de su pensamiento está la idea de la “voluntad”, una fuerza ciega que impulsa a los seres humanos a querer constantemente. Esa necesidad permanente de desear es, según él, la raíz del sufrimiento.

No importa lo que se alcance. Siempre aparece un nuevo objetivo, una nueva carencia. Y mientras no se satisface, genera frustración.

Cuando se cumple el deseo, tampoco hay salida

El giro más incómodo de su teoría llega después. Cuando conseguimos lo que queríamos, no aparece la felicidad duradera, sino un vacío. Sin deseo, sin meta, el individuo cae en el aburrimiento.

De ahí el péndulo: dolor cuando falta algo, aburrimiento cuando ya no falta.

Una idea que sigue vigente

Puede sonar extrema, pero la frase conecta con experiencias muy actuales. La búsqueda constante de estímulos, el consumo rápido o la necesidad de estar siempre entretenidos reflejan, en parte, ese mismo mecanismo que describía Schopenhauer.

Su propuesta no era resignarse sin más, sino entender ese funcionamiento para tomar distancia. De hecho, defendía que el arte, la contemplación o una vida más austera podían aliviar ese vaivén.

Una filosofía incómoda, pero difícil de ignorar

Schopenhauer no buscaba consolar, sino explicar. Y su frase sigue funcionando porque pone palabras a una sensación reconocible: esa dificultad para encontrar un equilibrio estable entre querer algo y disfrutarlo.

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Quizá por eso, aunque suene dura, sigue siendo una de las ideas más citadas cuando se habla de la condición humana.

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