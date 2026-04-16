Alerta alimentaria: retiran un aperitivo de tofu vendido en la Comunidad Valenciana por contener sésamo no declarado

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una nueva alerta dirigida especialmente a personas con alergia al sésamo tras detectarse su presencia no declarada en un producto alimentario procedente de China.

Se trata de un aperitivo de tofu seco que contiene sésamo sin que este ingrediente figure en el etiquetado, lo que supone un riesgo para quienes padecen alergia a este componente.

El producto afectado

Los datos facilitados por las autoridades sanitarias son los siguientes:

Producto: Aperitivo de tofu seco

Aperitivo de tofu seco Marca: Zhejiang Laoba Foodstuff

Zhejiang Laoba Foodstuff Formato: Envase de plástico

Envase de plástico Peso: 100 gramos

100 gramos Lotes afectados: 251217 (consumo preferente 17/08/2026)

251217 (consumo preferente 17/08/2026) 250928 (consumo preferente 28/05/2026)

Conservación: Temperatura ambiente

Distribución en España

Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en varias comunidades autónomas, entre ellas:

Andalucía

Cataluña

Comunidad Valenciana

Madrid

Navarra

No se descarta que haya podido llegar a otras regiones a través de redistribución.

Recomendación clara: no consumir

La AESAN insiste en que las personas con alergia al sésamo no deben consumir este producto bajo ningún concepto si lo tienen en casa.

En cambio, para el resto de la población, su consumo no supone ningún riesgo.

Cómo se detectó

La alerta ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

A partir de este aviso, se ha activado el procedimiento para retirar los productos afectados de los canales de comercialización.

Riesgo oculto en el etiquetado

Este caso vuelve a poner el foco en uno de los principales peligros para las personas con alergias alimentarias: los ingredientes no declarados.

En este tipo de situaciones, incluso una pequeña cantidad puede desencadenar reacciones adversas, por lo que la revisión de alertas y etiquetas resulta clave para evitar riesgos innecesarios.