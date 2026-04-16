Alerta alimentaria: retiran un aperitivo de tofu vendido en la Comunidad Valenciana por contener sésamo no declarado
Sanidad advierte a las personas alérgicas de que no consuman este producto alimentario procedente de China.
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una nueva alerta dirigida especialmente a personas con alergia al sésamo tras detectarse su presencia no declarada en un producto alimentario procedente de China.
Se trata de un aperitivo de tofu seco que contiene sésamo sin que este ingrediente figure en el etiquetado, lo que supone un riesgo para quienes padecen alergia a este componente.
El producto afectado
Los datos facilitados por las autoridades sanitarias son los siguientes:
- Producto: Aperitivo de tofu seco
- Marca: Zhejiang Laoba Foodstuff
- Formato: Envase de plástico
- Peso: 100 gramos
- Lotes afectados:251217 (consumo preferente 17/08/2026)
- 250928 (consumo preferente 28/05/2026)
- Conservación: Temperatura ambiente
Distribución en España
Según la información disponible, el producto ha sido distribuido en varias comunidades autónomas, entre ellas:
- Andalucía
- Cataluña
- Comunidad Valenciana
- Madrid
- Navarra
No se descarta que haya podido llegar a otras regiones a través de redistribución.
Recomendación clara: no consumir
La AESAN insiste en que las personas con alergia al sésamo no deben consumir este producto bajo ningún concepto si lo tienen en casa.
En cambio, para el resto de la población, su consumo no supone ningún riesgo.
Cómo se detectó
La alerta ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
A partir de este aviso, se ha activado el procedimiento para retirar los productos afectados de los canales de comercialización.
Riesgo oculto en el etiquetado
Este caso vuelve a poner el foco en uno de los principales peligros para las personas con alergias alimentarias: los ingredientes no declarados.
En este tipo de situaciones, incluso una pequeña cantidad puede desencadenar reacciones adversas, por lo que la revisión de alertas y etiquetas resulta clave para evitar riesgos innecesarios.
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