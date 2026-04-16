Jean Baudrillard, filósofo: “Vivimos en un mundo donde hay cada vez más información y cada vez menos sentido”

“Vivimos en un mundo donde hay cada vez más información y cada vez menos sentido”. La frase de Jean Baudrillard no es sólo una observación provocadora: es una radiografía precisa del presente, formulada mucho antes de que existieran redes sociales, algoritmos o inteligencia artificial tal y como los conocemos hoy.

Baudrillard (1929-2007) no fue un filósofo cómodo. Tampoco un teórico fácilmente clasificable. Se movió entre la sociología, la filosofía y la crítica cultural para construir una obra que cuestionaba las bases mismas de la realidad contemporánea. Su pensamiento giraba en torno a una idea inquietante: la modernidad había entrado en una fase en la que lo real ya no es el referente último, sino una construcción mediada por imágenes, signos y simulaciones.

En ese contexto, la información —lejos de aclarar el mundo— lo vuelve más opaco.

El exceso que vacía

La intuición de Baudrillard no apunta a una falta de datos, sino exactamente a lo contrario. En su análisis, el problema no es la escasez, sino la saturación. Cuando todo se convierte en información —la política, la vida privada, la guerra, el entretenimiento—, el flujo constante termina erosionando la capacidad de interpretación.

El sentido no desaparece de golpe; se diluye.

La lógica es casi física: cuanto más ruido hay, más difícil resulta distinguir una señal. En un entorno donde cada acontecimiento es inmediatamente convertido en contenido, comentado, reinterpretado y consumido, la experiencia directa queda desplazada. Lo que importa no es tanto lo que ocurre como su circulación.

Baudrillard lo formuló en términos de “hiperrealidad”: una dimensión en la que las representaciones sustituyen a lo real hasta el punto de que ya no es posible separar una cosa de la otra.

Antes de internet, ya estaba todo ahí

Lo más llamativo de su obra es su capacidad de anticipación. Cuando hablaba de medios de comunicación que generan más ruido que significado, lo hacía en una época dominada por la televisión y la publicidad. Sin embargo, su diagnóstico encaja con precisión en el ecosistema digital actual.

Uso de aplicaciones como Amazon, TikTok, LinkedIn y X / Europa Press

Redes sociales, notificaciones constantes, vídeos de pocos segundos, titulares que compiten por la atención… Todo contribuye a una sobreproducción de información que no necesariamente implica mayor comprensión.

De hecho, ocurre lo contrario: cuanto más se consume, más fragmentada se vuelve la percepción del mundo.

El sentido como construcción frágil

Para Baudrillard, el sentido no es algo dado, sino algo que se construye a través de contextos, relaciones y tiempo. Cuando esos elementos se aceleran o se rompen, el significado se vuelve inestable.

En la cultura contemporánea, esa fragilidad se acentúa. Los mensajes se suceden a tal velocidad que apenas hay espacio para procesarlos. La actualidad se renueva constantemente, y lo que hoy parece fundamental mañana queda relegado al olvido.

La información, en lugar de organizar la realidad, la fragmenta.

Una crítica que incomoda

El pensamiento de Baudrillard ha sido criticado por su tono pesimista e incluso por su aparente nihilismo. Sin embargo, su objetivo no era ofrecer soluciones fáciles, sino describir un fenómeno que consideraba central en la sociedad contemporánea.

Unos jóvenes usando el móvil. / INFORMACIÓN

Su mirada obliga a plantear preguntas incómodas:

¿Estamos más informados o simplemente más expuestos?

¿Comprendemos mejor el mundo o solo lo consumimos más rápido?

¿La acumulación de datos nos acerca a la verdad o la hace más difusa?

Una intuición que sigue creciendo

En plena era de la inteligencia artificial, donde la producción de contenido puede multiplicarse de forma casi ilimitada, la frase adquiere una dimensión aún más inquietante. Si ya era difícil encontrar sentido en medio del exceso de información humana, ¿qué ocurre cuando ese flujo se automatiza?

Baudrillard no llegó a ver este escenario, pero su pensamiento parece preparado para interpretarlo.

Porque, al final, su advertencia no es contra la información en sí, sino contra la ilusión de que más información equivale automáticamente a más conocimiento. Y en esa confusión —tan habitual hoy— es donde se abre el vacío de sentido que describía.

Un vacío que no deja de crecer a medida que el mundo se vuelve, paradójicamente, cada vez más visible.