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Nadie tarda tanto como un andaluz para operarse: las listas de espera del SAS se estancan y la demora media se mantiene en seis meses

En total, el 32,16% de los andaluces en una lista de espera quirúrgica ya han superado el umbral de los seis meses, una cifra un 1,2% más baja que en 2024

Un equipo de médicos realiza una operación en un quirófano.

Un equipo de médicos realiza una operación en un quirófano. / Europa Press

Rocío Soler Coll

Sevilla

Nadie en España espera tantos días para entrar en un quirófano como un andaluz. De media, los pacientes que quieren operarse a través del Servicio Andaluz de Salud deben esperar seis meses (173 días), solo tres días menos que la cifra registrada en 2024. Estos datos, referentes al ejercicio de 2025, apuntan a un estancamiento en las listas de espera del SAS respecto al año anterior y vuelven a situar a Andalucía a la cola en la gestión de la asistencia médica.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a hacer público el informe semestral donde desglosa las listas de espera quirúrgicas y las consultas en todas las comunidades autónomas. En una vista panorámica, el escenario apenas muestra cambios con respecto al año anterior y el volumen de las listas ha crecido ligeramente rozando las 200.000 personas (199.950), 5.791 personas más que en 2024.

El tiempo de espera es una de las principales preocupaciones de los andaluces. Un año más es la comunidad que más pacientes aglutina en las listas que superan los seis meses, el plazo de tiempo permitido por la ley. En total, el 32,16% de los andaluces en una lista de espera quirúrgica ya han superado el umbral de los seis meses, una cifra un 1,2% más baja que la de 2024.

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En una comparativa con otras comunidades autónomas, Cataluña muestra un escenario similar al andaluz: el 31,9% de los catalanes en lista de espera también han superado el plazo legal. Sin embargo, en el País Vasco este porcentaje cae en picado al 2,2% y en Madrid apenas llega al 0,8%.

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