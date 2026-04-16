"Ni pollas en vinagre", las variopintas teorías sobre el origen de esta expresión tan de tu padre

La lengua española es rica en expresiones coloquiales y populares que, a menudo, tienen orígenes insospechados y fascinantes. Una de estas expresiones es "pollas en vinagre", una frase vulgar que ha llamado la atención por su peculiaridad y cuyo origen sigue siendo un tema de debate.

¿Quieres conocer las diversas teorías y conjeturas que intentan explicar el origen de esta expresión que probablemente hayas escuchado más de una vez a tu padre, y su evolución a lo largo del tiempo?

Un plato antiguo y popular

Una de las teorías más extendidas sobre el origen de la expresión "pollas en vinagre" es que proviene de un antiguo plato popular español. Según algunos autores, este plato consistía en pescado, generalmente anguilas o lombrices de mar, que eran conservadas en vinagre y consumidas como un manjar.

El término "pollas" podría haber sido utilizado en este contexto como un eufemismo humorístico para referirse a la forma alargada y similar al órgano sexual masculino de estos animales. Con el tiempo, la expresión habría evolucionado para adquirir un significado más amplio y vulgar, alejándose de su relación original con el plato de comida.

Un castigo medieval

Otra teoría propone que la frase "pollas en vinagre" tiene sus raíces en la Edad Media. Algunos historiadores sostienen que durante este período, ciertos castigos crueles incluían sumergir los genitales masculinos en vinagre u otros líquidos corrosivos.

La expresión habría surgido como una forma de describir la agonía y el sufrimiento asociados con este castigo. A lo largo de los siglos, el uso de la frase se habría modificado, pasando a ser un término vulgar y ofensivo utilizado para expresar desdén o disgusto hacia alguien o algo.

Una referencia a la irritación o el malestar

Una tercera teoría sugiere que la expresión "pollas en vinagre" podría haber surgido como una metáfora para describir una sensación de irritación o malestar. El vinagre, un líquido ácido, puede causar una sensación de ardor o incomodidad al entrar en contacto con la piel o las membranas mucosas.

Por lo tanto, la frase podría haberse utilizado originalmente para describir una situación o un estado de ánimo particularmente irritante o desagradable. Con el tiempo, su uso habría evolucionado, adquiriendo un carácter más ofensivo y vulgar.

Un juego de palabras relacionado con la prostitución

Algunos investigadores sugieren que la expresión "pollas en vinagre" podría estar relacionada con la prostitución en siglos pasados. En este contexto, el término "pollas" se referiría a los miembros viriles de los clientes de las meretrices, mientras que "en vinagre" haría referencia a un método anticonceptivo rudimentario y poco efectivo que consistía en el uso de vinagre u otros líquidos ácidos como ducha vaginal.

Una escena de la serie "Harlots. Cortesanas" que emitió Cosmos

La idea era que el vinagre podría matar los espermatozoides y, por lo tanto, evitar embarazos no deseados durante el sexo. La expresión habría sido utilizada inicialmente en ambientes marginales, pero con el tiempo, habría pasado a formar parte del lenguaje coloquial y vulgar, perdiendo su conexión con la prostitución y adquiriendo un significado más general de desprecio o rechazo.

Una expresión satírica relacionada con la política

Una última teoría sugiere que la expresión "pollas en vinagre" podría haber surgido como una forma satírica de describir la corrupción y la inmoralidad en la política. Durante ciertos períodos de la historia española, el vinagre se asoció con la conservación y la preservación de alimentos, mientras que las "pollas" podrían haber sido utilizadas como una metáfora para representar a los políticos corruptos. De esta manera, la expresión habría sido empleada para criticar la perpetuación de la corrupción en el ámbito político.

Las pollas en vinagre, un fruto típico de la Costa Tropical granadina, también existen, pero no hay constancia de que la expresión se relacione con ella, más allá de que la forma recuerda a la de un falo.

El origen de la expresión "pollas en vinagre" sigue siendo un tema de debate y especulación. Aunque es posible que nunca lleguemos a conocer la verdad definitiva sobre su origen, el estudio de estas teorías nos proporciona una ventana fascinante a la riqueza y complejidad del habla coloquial y popular en la lengua española.

Lo que sí está claro es que, independientemente de su origen, la expresión "pollas en vinagre" ha sido y continúa siendo utilizada en el lenguaje coloquial como un término vulgar y ofensivo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta su naturaleza despectiva y considerar su uso apropiado en función del contexto y las personas presentes en una conversación.