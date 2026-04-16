Retiran de Lidl un salmón ahumado con pistacho por posible presencia de Listeria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta tras detectarse la posible presencia de Listeria monocytogenes en un producto comercializado en España en los supermercados de Lidl: salmón ahumado noruego con pistacho de la marca Deluxe.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Italia a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), y ha activado los protocolos de retirada en los canales de distribución.

El producto afectado

El alimento implicado presenta las siguientes características:

Nombre: Salmón ahumado noruego con pistacho

Salmón ahumado noruego con pistacho Marca: Deluxe

Deluxe Formato: Envase en blíster de plástico

Envase en blíster de plástico Peso: 100 gramos

100 gramos Lote: LC22606501

LC22606501 Fecha de caducidad: 18 de abril de 2026

18 de abril de 2026 Conservación: Refrigerado

El salmón noruego retirado de Lidl / INFORMACIÓN

Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido en Islas Canarias, aunque AESAN no descarta que haya podido llegar a otros territorios.

Retirada y actuación de la empresa

La empresa fabricante, Compagnia del Mare, ha informado de que la detección se produjo durante controles rutinarios y ha confirmado la retirada inmediata del producto.

La compañía indica que los consumidores que hayan adquirido el producto con la fecha de caducidad señalada no deben consumirlo y pueden devolverlo en cualquier establecimiento Lidl, donde se les reembolsará el importe incluso sin necesidad de presentar el ticket de compra.

La empresa ha subrayado que ningún otro producto de Lidl está afectado por esta incidencia y ha pedido disculpas por los inconvenientes ocasionados.

Recomendaciones sanitarias

Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes tengan este producto en su domicilio que se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas compatibles con listeriosis, como fiebre, vómitos o diarrea, se aconseja acudir a un centro de salud.

La listeriosis puede tener consecuencias graves en determinados grupos de población, especialmente en mujeres embarazadas, personas mayores o con el sistema inmunitario debilitado. En el caso de las embarazadas, se insiste en seguir las recomendaciones específicas de seguridad alimentaria y evitar alimentos de riesgo.

Control y seguimiento

La alerta ha sido comunicada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objetivo de verificar la retirada completa del producto.

Asimismo, se recuerda la importancia de mantener medidas de higiene en la manipulación de alimentos para evitar contaminaciones cruzadas en el hogar.

El episodio vuelve a poner el foco en la necesidad de prestar atención a las alertas alimentarias y revisar los productos que se tienen en casa, especialmente cuando se trata de alimentos refrigerados listos para el consumo.