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Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución: “La ignorancia engendra más frecuentemente confianza que el conocimiento”

El naturalista británico cambió para siempre la forma de entender la vida en la Tierra y dejó reflexiones que siguen vigentes más de un siglo después.

Charles Darwin, autor de &quot;El origen de las especies&quot;.

Charles Darwin, autor de "El origen de las especies". / INFORMACIÓN

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Charles Darwin, de cuyo fallecimiento se cumplen este próximo domingo 144 años, no solo transformó la ciencia, sino también la manera en que la humanidad se mira a sí misma. Nacido en 1809 en Inglaterra, este naturalista británico es conocido por sentar las bases de la teoría de la evolución por selección natural, una idea que rompió con las creencias dominantes de su época y abrió un nuevo camino para la biología moderna.

Su obra más influyente, El origen de las especies (1859), planteó que todas las formas de vida evolucionan a lo largo del tiempo a partir de antepasados comunes. Un planteamiento revolucionario que, en su momento, generó un intenso debate científico, social y religioso. Sin embargo, con el paso de los años, su teoría se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de la ciencia.

Reflexiones sobre el conocimiento

Más allá de sus descubrimientos, Darwin dejó también numerosas reflexiones sobre el conocimiento, la duda y la naturaleza humana. Una de las más llamativas es que “la ignorancia engendra más frecuentemente confianza que el conocimiento”, una idea que sigue resonando en la actualidad.

Para el científico, entender el mundo implicaba asumir incertidumbres, cuestionar lo establecido y aceptar que el conocimiento avanza precisamente gracias a la duda.

Su legado no se limita a la biología. Darwin influyó en disciplinas como la psicología, la sociología o la filosofía, y su forma de pensar sigue siendo un referente para comprender cómo cambian las ideas y las sociedades.

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Más de un siglo después de su muerte, su figura continúa despertando interés no solo por lo que descubrió, sino por cómo lo hizo: observando, cuestionando y, sobre todo, atreviéndose a pensar diferente.

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