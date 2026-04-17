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Los dermatólogos coinciden: "Leer las instrucciones de los cosméticos es clave para evitar efectos no deseados en la piel"

El último informe de la AEMPS revela más notificaciones que nunca, con la piel como principal afectada y las dermatitis como reacción más común

La industria de la belleza se consolida como motor económico y social en España

La industria de la belleza se consolida como motor económico y social en España

La industria de la belleza se consolida como motor económico y social en España / Europa Press

J. A. Giménez

J. A. Giménez

El uso de cremas, maquillaje, champús o protectores solares forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, el último informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) pone el foco en un dato que llama la atención: las notificaciones por efectos no deseados de productos cosméticos han aumentado un 30% en el último año.

Según el informe de Cosmetovigilancia 2025, este incremento refleja en gran medida una mejora del sistema de vigilancia y una mayor concienciación de usuarios y profesionales a la hora de reportar problemas .

Más avisos, pero menos gravedad

Durante 2025 se investigaron 117 notificaciones válidas, de las cuales el 68% no fueron graves, un porcentaje superior al del año anterior. Esto indica que, aunque se notifican más casos, la mayoría corresponden a reacciones leves como irritaciones o molestias pasajeras .

Los casos graves, que representan un 32%, suelen estar relacionados con situaciones de incapacidad temporal o molestias que requieren atención médica, pero siguen siendo minoritarios.

La piel, en el centro del problema

No es casualidad que los productos más implicados sean los de uso más cotidiano. Los cosméticos destinados al cuidado de la piel concentran el 42% de las incidencias, seguidos por los productos capilares (13%), los de limpieza (10%) y los solares (9%) .

Las cremas blanqueadoras con mercurio siguen vendiéndose en Internet

Las cremas blanqueadoras con mercurio siguen vendiéndose en Internet / Agencias

En cuanto a los síntomas, el patrón es claro: la dermatitis inespecífica lidera con el 47% de los casos, seguida de la dermatitis alérgica (14%) y problemas oculares como conjuntivitis (9%). Reacciones, en su mayoría, localizadas y reversibles.

Qué hay detrás del aumento

El crecimiento de notificaciones no implica necesariamente que los cosméticos sean menos seguros. De hecho, el informe insiste en que la gran mayoría de productos analizados no suponen un riesgo para la población general, sino que las reacciones están vinculadas a sensibilidades individuales .

Además, el sistema de notificación —a través de plataformas como NotificaCS— se ha consolidado como una herramienta clave para detectar problemas antes de que escalen. Más avisos, en este caso, significa también más control y más capacidad de prevención.

Un sistema clave para detectar riesgos a tiempo

La cosmetovigilancia funciona como una red de alerta temprana. Cada caso notificado se investiga de forma individual, analizando tanto el producto como la reacción y las circunstancias de uso. Esto permite identificar patrones, posibles alérgenos o errores en la aplicación.

La dermatitis atópica grave impacta negativamente en la salud mental del paciente

La dermatitis atópica grave impacta negativamente en la salud mental del paciente

La dermatitis atópica grave impacta negativamente en la salud mental del paciente / Europa Press

A nivel europeo, la colaboración también es constante. En 2025, España recibió 246 casos graves detectados en otros países, lo que refuerza la vigilancia conjunta y ayuda a anticipar riesgos antes de que se generalicen.

¿Debemos preocuparnos?

El mensaje de fondo no es alarmista, pero sí invita a la atención. Los cosméticos son seguros en general, pero no están exentos de provocar reacciones, especialmente en pieles sensibles o ante un uso inadecuado.

Por eso, los expertos insisten en algo básico: leer las instrucciones, elegir productos adecuados para cada tipo de piel y, ante cualquier reacción, consultar con un profesional.

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Porque, aunque la mayoría de los casos no son graves, el aumento de notificaciones deja claro algo: cada vez prestamos más atención a lo que nos ponemos en la piel… y eso también es una buena noticia.

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