José Manuel Baltar, elegido nuevo presidente de la patronal de la sanidad privada

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), patronal que representa a más del 80 % del sector hospitalario privado en España y agrupa a más de 850 entidades y cerca de 1.300 centros sanitarios, inicia una nueva etapa con Jose Manuel Baltar, ex consejero de Sanidad de Canarias, como presidente. La patronal concluyó este jueves el plazo para la presentación de candidaturas al proceso electoral convocado el pasado 23 de marzo y solo una candidatura ha sido registrada dentro del calendario establecido, la de Baltar que presidirá por aclamación, a partir del 23 de abril, la actividad de la patronal durante los cinco próximos años.

Baltar Trabazo, señala la patronal, presenta un perfil con amplia experiencia en gestión sanitaria pública y en el ámbito gerencial de la sanidad privada. "Amplio conocedor de ASPE como vicepresidente hasta 2017 y luego asesor durante años de las anteriores Juntas Directivas, ha concitado para esta nueva etapa el consenso del conjunto del sector", apunta la entidad.

Especializado en estadística

Licenciado en Matemáticas y especializado en Estadística e Investigación operativa por la Universidad de Santiago de Compostela y con formación de postgrado en Economía de la Salud y Gestión Sanitaria, Baltar ha desempeñado responsabilidades de primer nivel, entre ellas su etapa como consejero de Sanidad de Canarias. Asimismo, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el sector hospitalario privado, destacando su labor como director general de Hospitales Universitarios San Roque.

Anteriormente, también ocupó el cargo de director de gestión y servicios generales del Complejo Hospitalario Xeral-Calde, en Lugo. Posteriormente, ya en Canarias, fue director gerente del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno infantil de Gran Canaria, entre los años 1990 y 1994. Además, ha sido profesor asociado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde impartió las asignaturas de Bioestadística y Planificación, Organización y Gestión Sanitaria.

Ejes estratégicos

El programa con el que se ha presentado el nuevo presidente y su junta directiva, desglosa ASPE, se articula en seis ejes estratégicos: el paciente "como razón de ser" de todas las decisiones; reforzar el desarrollo profesional y la estabilidad de los médicos, enfermeros y del conjunto de profesionales del ámbito sanitario; impulsar la colaboración público-privada; garantizar la sostenibilidad de la colaboración con el aseguramiento privado; fomentar la innovación tecnológica; y, por último, fortalecer la cohesión interna y la representatividad institucional de ASPE.

Noticias relacionadas

"Asumo este paso desde el profundo respeto a la labor realizada hasta ahora y con la convicción de que la sanidad privada española afronta una etapa decisiva. Vivimos un momento de transformación del sistema sanitario, de exigencia social creciente y de necesidad de liderazgo sectorial sólido y sereno", ha señalado el nuevo presidente.