Milagro de la Santa Faz

Mismo recorrido, mismo atuendo, misma tradición. Mismos rollitos, mistela y sombrero. Mismo agolpamiento en la plaza para escuchar la misa, el paseo por los tenderetes y el esmorzaret. Sol y calor, también muy habitual. Lo que sí que cambian y en esta ocasión mucho respecto al año pasado son las caras de la fila de cabecera. Políticos, aspirantes, precandidatos a las posibles listas electorales a codazo limpio para hacerse la foto con nosequién… Pero la misma ilusión, devoción y tradición en los más de 300 000 peregrinos que participaron en la jornada.

Dicen que este año la romería ha sido más lenta que otros años. No dudo que sea verdad, pero vi pasar a la cabecera en la calle Virgen del Socorro y parecía que hacían un sprint para subir el Tourmalet. Algunos «demarraron» y decidieron adelantarse al pelotón como Mari Carmen de España o Carlos de Juan que no querían ir con apreturas. Prietas las filas en torno al president, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde, Luis Barcala, rodeados de los suyos, que saludaban con la mano y una sonrisa para no perder rueda.

Forzando la marcha para engancharse al grupo de cabeza, el conseller José Antonio Rovira, Yaissel Sánchez o José Muñoz. También vimos pasar apretando el paso al rector de la UMH, Juan José Ruiz, que nos comentó casi sin aliento que había salido en la cabecera de la comitiva y que no se explicaba cómo le habían sacado tanta ventaja.

Mucho blusón negro típico y también de comisiones de hogueras. Por supuesto, era el día de los «tenis», así que nada que decir de los que llevaba José Antonio Bermejo, ideales de color amarillo pollo. A mitad de camino, la romería se transformó en una especie de marea holandesa, ya que se veían cientos de sombreros naranjas que regalaba una empresa y que hizo muy colorido el recorrido.

Pero lo mejor del día es que la Santa Faz obró un milagro. Todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en una cosa. Todos celebraron que la peregrina se haya convertido en Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial. No era difícil, la verdad. Pero ya que estamos, ¡a ver si la Faz Divina se anima y repite el milagro con otros temas!

Y si la peregrina se te ha quedado pequeña, puedes animarte a hacer la «Romería» en mayúsculas. Después de oír el próximo sábado al almonteño y doctor en enfermería que fue profesor en la UA durante unos años, Juan Diego Ramos, te puedes apuntar al Rocío que, organizado por la Hermandad de Alicante que preside Bea Butler, saldrá el próximo 10 de mayo. Una experiencia que hay que hacer por lo menos una vez en la vida para vivir la devoción que transmiten los romeros.

Gabriel Segura, cronista oficial de Elda, junto a Chelo Moya. / INFORMACIÓN

Personas que transforman

Todos los reconocimientos son maravillosos, pero si te lo dan en tu pueblo (Elda), de manos de su alcalde (Rubén Alfaro), en un lugar emblemático (Teatro Castelar), rodeado de tu gente (no cabía un alfiler) y se alegran (todos puestos en pie con aplausos interminables), pues la experiencia se convierte en una emoción insuperable. Eso fue lo que sintieron Mari Carmen Segura y Andrés Molina al ser nombrados hijos predilectos por unanimidad de la corporación local, que asistió en pleno. También quisieron apoyar estos nombramientos el cronista oficial, Gabriel Segura junto a Chelo Moya; el empresario Gonzalo Paris con Felicidad Mora; la senadora Loles Esteve, el gerente del CEU Paco Sánchez, Ana Amat, Andrés Gonzálbez, Patro Rodríguez y todos los vecinos y amigos que podía albergar el aforo del teatro.

Mari Carmen Segura con miembros del coro «Santos Patronos». / INFORMACIÓN

Mari Carmen lleva toda su vida dedicada a la música y desde hace 27 años es la directora del coro de los Santos Patronos. Coincidencias de la vida, es la tía de Ana Segura, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Alicante, y su madre (la de Ana), Maribel Paños, es tía de Andrea Paños, directora del Museo del Calzado. ¡Alicante es un pañuelo!

A Andrés Molina lo conozco hace años, así que voy a ser totalmente subjetiva. Desde la primera vez que nos vimos supimos que teníamos ese hilo rojo que te une y que puede ser largo o corto, pero siempre está ahí. Directo, sincero, sin pelos en la lengua, trabajador incansable, solidario, agradecido y amigo de sus amigos, hemos pasado muchas risas hablando de unos y de otros… ¡temas! Sí, también de algún que otro político, a los que criticaba o halagaba sin mirar el color de las siglas.

Maribel Paños, la «Hija Predilecta», Ana Segura y Andrea Paños. / INFORMACIÓN

Andrés enfermó de polio con seis meses. Luchador, inconformista, rebelde y testarudo comenzó a trabajar con diecisiete años en un centro excursionista. Empeñado en hacer de Elda una ciudad más accesible, creó junto a algunos patronos AMFI (Asociación para la Integración Sociolaboral de Personas con Discapacidad Física y Sensorial). Espabilado como él solo, ha conseguido, hasta ahora, gestionar 5000 plazas de aparcamiento en Elda donde trabajan 40 personas de la asociación, los salones Princesa y crear un centro de atención temprana para niños de 0 a 6 años.

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Andrés Molina firmando en el libro de honor del ayuntamiento. / INFORMACIÓN

Aquejado de un cáncer y con un duro tratamiento, pidió el alta voluntaria del hospital para acudir a este acto. Así que imposible no emocionarse cuando en el escenario comentó que «yo era un niño de un barrio humilde y discapacitado, no iba a ser nada en la vida. Y ahora me nombran Hijo Predilecto, el primero con discapacidad». Además, bromeó cuando firmó en el libro de honor del ayuntamiento. «He escrito lo que he podido, porque la enfermedad me ha dejado muy debilitado y encima de cojo, también me ha dejado medio sordo». Genio y figura. ¡Qué ejemplo de valentía y coraje! Cuídate, amigo.