En Teruel las lesbianas también existen... y las de Alicante las apoyan

Teruel acogerá del 24 al 26 de abril el festival de cultura lésbica Lesbípolis, evento impulsado por el colectivo Café con Bollos que convertirá la ciudad en un espacio de encuentro, celebración y reivindicación, coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Lésbica.

Para ello el tejido socioeconómico e institucional de la capital turolense se ha volcado: desde la Diputación Provincial de Teruel, la Fundación Térvalis, la Fundación Amantes de Teruel, Dinópolis, pasando por varios locales de ocio y bares. Con más de 200 personas inscritas, el 75% de fuera de la provincia de Teruel, y el 100% del objetivo recaudado de la campaña de micromecenazgo lanzada hace apenas un mes, la cita ha levantado una expectación que confirma su potencial como punto de encuentro estatal para el colectivo LGBT.

Desde su lanzamiento, Lesbípolis ha ido sumando apoyos institucionales y sociales de entidades como la Fundación Térvalis, la Diputación Provincial de Teruel, locales como el Pub 101, el Bar Lennon o el Restaurante Método, Dinópolis, el Museo Provincial de Teruel o la Fundación Amantes de Teruel. Cada uno de estos apoyos se traduce en distintos tipos de ayudas para la organización o las personas que asistan al festival.

El Bar 101 cederá su espacio para acoger actuaciones musicales y ofrecerá descuentos en sus consumiciones, como hará también el Bar Lennon, que además será el espacio donde se desarrollen las actividades del sábado por la tarde. El Restaurante Método ofrecerá sus instalaciones para el monólogo que abrirá el festival.

El Museo Provincial de Teruel por su parte ofrecerá su salón de actos para acoger los conversatorios de memoria lésbica y el encuentro de 'La Tejereta', que tendrán lugar el domingo 26 por la mañana. Dinópolis y la Fundación de los Amantes de Teruel ofrecen descuentos en sus entradas para las personas que se inscriban a Lesbípolis.

En este ecosistema de colaboración local se enmarca también la identidad visual del festival y el cartel, creados por la diseñadora turolense Carola Hinojosa.

Su propuesta reinterpreta, desde la ironía y el humor, el imaginario asociado al término "bollera", transformándolo en una herramienta de visibilidad, fuerza y comunidad a través de un lenguaje visual inspirado en el packaging de bollería industrial.

La presentación oficial de Lesbípolis ha tenido lugar este jueves en la sede de la Fundación Térvalis, entidad patrocinadora del festival, en un acto que ha contado también con la participación de la Diputación Provincial de Teruel, otra de las instituciones que respaldan económicamente el proyecto.

Han participado en el acto Marta Serrano, fundadora de Café con Bollos,, Elena Utrilla, directora de proyectos de la Fundación Térvalis y Beatriz Redón, delegada del área de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Teruel.

"Vimos que el proyecto estaba totalmente alineado con los valores de la Fundación Térvalis y no lo dudamos. Esta iniciativa ayuda a visibilizar realidades diversas que han permanecido ocultas durante mucho tiempo y desde nuestra fundación siempre vamos a apoyar la diversidad", ha destacado Utrilla.

"Tienen ideas que enriquecen nuestra ciudad y nuestra provincia en pro de la diversidad y la inclusión. Ánimo a toda la ciudadanía a participar y agradezco que iniciativas como esta contribuyan a visibilizar nuestra provincia", ha señalado Redón.

Altas expectativas

En apenas un mes desde la apertura de inscripciones, cerca de 200 personas ya se han registrado para asistir al festival, la mitad procedentes de fuera de la provincia de Teruel, con origen en ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia, Alicante o Huesca.

A esta cifra se suma el éxito de la campaña de micromecenazgo lanzada por la organización, que ha alcanzado el 100% de su objetivo mínimo en tres semanas y con casi 100 mecenas implicadas. Este respaldo permitirá cubrir buena parte de los costes de producción y mejorar las condiciones de las artistas y participantes.

"Estamos inmensamente agradecidas por el cariño que estamos recibiendo y a todas las mecenas que nos van a ayudar a hacer un festival a la altura de lo que Teruel se merece", afirma Serrano.

Para ella este festival es necesario "porque los derechos conquistados hay que protegerlos y además, es importante mostrar que las vidas LGBTIQ+ también son una realidad en las ciudades pequeñas y los pueblos".

Lesbípolis nace para demostrar que la diversidad afectivo-sexual también habita, resiste y se celebra en territorios como Teruel, cruzando dos realidades históricamente invisibilizadas: la territorial y la lésbica. Siendo ese su objetivo, el festival es abierto a toda la ciudadanía, independientemente de su orientación sexual, género o identidad. Todas las actividades son gratuitas, pero es necesario inscribirse previamente a través de un formulario para acceder a ventajas y descuentos, como el que ofrecen desde la Fundación Amantes de Teruel o Dinópolis.

La única actividad de acceso restringido será la sesión de Café con Bollos del sábado 25 por la mañana, reservada para mujeres lesbianas y bisexuales.

La hostelería se suma con la I Ruta Tortillera

En paralelo a la programación de cada día, se desarrollarán dos actividades transversales durante todo el fin de semana del 24 al 26 de abril. Una de ellas es la 'I Ruta Tortillera', con la que las organizadoras se reapropian del descalificativo y le dan un giro gastronómico para acercar el festival a un público más amplio.

Organizada junto a Conexión Imaginativa, en ella participan 14 establecimientos de la ciudad, cada uno con su propia propuesta de tortilla, que recibirán el nombre de mujeres referentes lesbianas que abrieron y siguen abriendo camino.

La otra actividad transversal que durará todo el fin de semana es la exposición 'Representaciones e historias lésbicas', que acogerá el Museo Provincial de Teruel. Será una ocasión única para ver esta muestra de fanzines, animación 2D, pegatinas o novelas gráficas en torno a la representación visual lésbica, el deseo lésbico, su identidad y narrativa. Está creada por seis artistas emergentes y comisionada por Valle Galera, artista, investigadora y docente de la Universidad de Zaragoza.

Desde la organización agradecen el apoyo de entidades patrocinadoras, colaboradoras y de todas las mecenas que están ayudando a hacer posible Lesbípolis. Un festival que "contribuye a hacer el mundo más amplio y acogedor para todas", ha concluído la fundadora de Café con Bollos.

Programa completo

Viernes, 24 de abril

18:00 h | CSA A Ixena

Bienvenida oficial y recogida de welcome packs. Punto de inicio obligatorio para personas inscritas.

20:30 h | Restaurante Método (Sala Clandestino)

Monólogo de la cómica Euge Ruiz, combinando humor, identidad y reivindicación.

Sábado, 25 de abril

11:00 h | Centro Social San Julian

Sesión de Café con Bollos (espacio exclusivo para mujeres lesbianas y bisexuales).

19:00 h | Centro Histórico de Teruel

Manifestación por la visibilidad lésbica, con La Batucada que Entiende. Lectura de manifiesto al finalizar el recorrido.

22:30 h | Bar 101

Conciertos de los grupos locales Broken Reality y The Persons.

01:00 h | Bar 101

Sesión DJ con DJ SUKHA.

Domingo, 26 de abril